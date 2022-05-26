小資族聰明理財術！「有錢還要有閒」這3招幫你把錢變大

面對上班這檔事，每個人都有不同的想望與期待！以小編來說，汲汲營營追求的是可以準時下班，同時也把份內之事做到盡善盡美！曾幾何時，你有多久沒有準時下班，老是加班到天荒地老？這不禁讓小編聯想到前陣子掀起極高討論度與關注的日劇《我要準時下班》，女主角東山結衣完全體現「做好時間管理就是有效率」的工作態度，她每天準時上班，絕不浪費時間、做到當日事當日畢，為的是要準時下班，到公司附近的居酒屋享受啤酒半價的Happy Time，這可說是與小編的生活理念不謀而合。

再回述一下該劇開場片段：東山結衣趕著準時下班，為的就是居酒屋晚上6點10分前的啤酒半價優惠：「比起升職，還是朝九晚六、吃小籠包、喝半價啤酒比較幸福……」，由此拉開序幕。在抵達居酒屋後，其與老闆娘和店裡常客閒話家常、邊喝著啤酒、吃著美味的小籠包，頓時之間一天的疲勞消失的無影無蹤了；對於東山結衣而言，除了工作之外，生活中的「小確幸」也同等重要。

以下小花平台從專業理財角度出發，提出一個觀點：小資上班族要有錢才有閒，沒有錢，哪來的啤酒和小籠包？快跟著小編一起來看看東山結衣獨樹一格的職場生存之道，對照呼應有智慧的生活理財「讓小錢變大錢」，你一定要懂的薪資活用妙招，別再讓薪資成長幅度總是趕不上物價飛漲速度！

《我要準時下班》5個職場求生法則

在今天的日本，「加班」已經被視為再正常不過的事情；然而，在這樣的環境背景下，東山結衣卻一反加班風潮，不僅自己每天準時下班，也鼓勵後輩們不要加班、早早回家休息！就是這樣反其道而行的劇情設定，該劇在播出後收穫極大的迴響，以下小編為讀者整理《我要準時下班》劇情背後闡述的5個職場生存之道：

職場生存之道1：堅持每天準時下班，反對由來已久職場「應酬」風氣。 職場生存之道2：熱愛自己的工作、竭盡全力，也堅持更有效率地工作。 職場生存之道3：除了工作，好好享受生活、追求快樂，也是同等重要。 職場生存之道4：職場上千萬種人，如何磨合出適合的工作環境很重要。 職場生存之道5：下班後的晚餐獎勵，慰勞自己一整天上班疲憊的身心。

正所謂「你不理財、財不理你！」小編看完《我要準時下班》之後，有了很深的情緒觸動。首先是千萬不要幫自己找理由不存錢，如果沒有錢，哪來的啤酒和小籠包？尤其是工薪階層的上班族要有錢才有閒，一定要懂得用薪水理財「以錢滾錢」，別讓薪水總是跟不上帳單的速度，「改變就從現在開始做起，只要付諸行動，累積財富這件事，永不嫌晚！」

至於工薪階層的上班族要如何變得更富有？以下整理小花平台《聰明理財》專題文章提出3點專業精闢分析：

觀點1、準時下班、追求假精緻？看MZ新世代吃364天超商便當只為當1天名牌族！

延伸閱讀重點》說到年輕世代最容易犯的理財大忌，就是平時不存錢、有多少就花多少。在小花平台有諸多闡述的「假精緻」，不僅是時下流行語，並進一步引導年輕人思考：「自己是否也陷入『假精緻』的幸福陷阱？」所謂的「假精緻」，就是過度追求生活儀式感，反而陷入「假精緻困境」！

經常聽到時下年輕人抱怨：「就算不吃不喝，也買不起房子，那麼為什麼還要省吃儉用？」不過，再看看他們的花錢習慣不禁令人納悶：砸大錢買名牌包（衣）、iPhone手機，再加上三不五時出國玩……，這樣花錢如流水的習慣，就算再便宜的房子，也買不起吧！

觀點2、《專題報導》趁早學會這4種金錢觀，就算不中樂透，晉升小富婆不是夢！

延伸閱讀重點》根據一項國外研究發現，有高達7成的頭獎得主都在5年內破產，且國內外皆然：一夕致富容易揮霍無度，「下場」往往比中獎之前更加淒涼……；姑且不論下一個幸運兒是不是自己，建議平時確實做好財務規劃與風險評估，才不致突發一筆橫財後，就這樣毫無規劃地全部花用掉，反而背了一身債務。

觀點3、賺的錢都去哪了？小資也能無痛存出第一桶金！

延伸閱讀重點》每到月底就手頭吃緊、開始哭窮？也不斷質疑自己：「究竟每個月賺來的錢到哪裡去了？」小心，這可能是因為你曾經把錢丟進垃圾桶裡！想要提高存錢的效率，就從簡單的自我分析開始：隨時檢視自己是否犯了「隱性貧窮」大忌？更重要的是，把錢花在刀口上，從儲蓄只有3分鐘熱度畢業！

說到要如何避免「隱性貧窮」？以下列舉3個常見在日常生活中減少浪費錢的方法：

方法1、試著找出自己在無意間浪費金錢的壞習慣，像是無法拒絕他人邀請而忍不住買來的折扣品。

方法2、將收集起來的發票統一整理並貼在記事本上，從中篩選出想要削減支出的項目，此後就針對該項目開始節約、認真對待儲蓄。

方法3建議不要使用信用卡或是電子錢包，只使用摸得到的鈔票且在皮包裡只放入當天所需金額，以此打造無法衝動購物的外在環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康