日本最強理財術！「不買日」存錢法＋「減法生活」=提早財富自由

小編經常在小花平台《聰明理財》專欄與讀者分享各種實際操作的理財小撇步，就像前陣子說的「年輕人別再假精緻了」、「女人一定要有錢」等相關主題，還有更早之前各式各樣撲滿存錢法、從小教起的親子理財課、名人理財術……，想必你也找到最適合自己的理財方式，今年你設定好存錢目標了嗎？本周小花平台理財專題再與讀者分享近來在日本興起的「不買日」存錢法，很受到女性青睞，從實際案例來看，一名日本年輕主婦就是靠這個方法、1年下來成功存到250萬日圓（約合新台幣55.8萬元），適合理財入門者。

這個「不買日」存錢法，小編經過了解後，其實就是刻意克制自己的購物慾望，養成習慣好好列出每個月購物清單，並做好設定預算、控制開支。你自認為是「月光族」，每個月總是忍不住瘋狂購物，更煩惱存不到錢？趕緊一起來看看這個「不買日」存錢法有何獨到之處；與此同時，小編另外介紹一名日本普通男性上班族靠著「減法生活」，在他51歲時即達到1億日圓（約合新台幣2,357萬元）存款目標並成功退休，據了解，他還是「提前」完成個人退休目標，著實令人嘖嘖稱奇，你也好奇他的故事嗎？以下一起來一探究竟！

「不買日」：3招教你克制購物慾望

說到「不買日」存錢法的具體實踐方法有3：

方法1、每個月設定10天為自己的「不買日」

前述日本年輕主婦A小姐（化名）就是靠這個方法、每個月設定10天為自己的「不買日」，1年下來成功存到250萬日圓（約合新台幣55.8萬元）；同時，她設定2,000日圓（約合新台幣470元）作為每日的生活費，第1天470元、第1天940元……，以此類推，看到錢包裡的金額愈來愈多，無形中心情也會變好，似乎沒有感覺自己是在節儉度日。

方法2、每周只會去市場採買食材2次

據了解，一般日本主婦習慣每周只會去市場採買食材2次，其餘時間則盡量利用現有食材發揮創意變化出新菜式，與台灣婆婆媽媽每天到傳統市場採買的習慣很不同，像是A小姐會提前整理好下周預計要買的購物清單，食材採購力求「量入為出」，除了便於控制支出外，更重要的是，可以避免過量購買、儲存不當等造成浪費的問題。

方法3、在「不買日」期間盡量不要出門

最後一點，也是小編認為最重要的一點，在每個月設定的10天「不買日」盡量不出門、自己找樂子在家悠閒度過。這一點讓小編很有感，放假總是比上班時還要花更多錢，因此經常在朋友圈流傳著「還是待在家裡比較省錢……」的玩笑話，對照於A小姐的實際案例，確實減少多花錢的機會，自然就能省下不少錢。

「減法生活」讓他51歲存到1億日圓成功退休

與「不買日」存錢法有著異曲同工之妙，一名日本普通男性上班族B先生（化名）不靠投資或是賺外快，而是僅憑著自創節約度日的「減法生活」，在他51歲時即達到1億日圓（約合新台幣2,357萬元）的存款目標並成功退休，甚至是「提前」完成個人退休目標；尤其最讓人感到驚訝的是，他的年薪大約是450萬日圓（約合新台幣106萬元），對照於日本男性平均年收入570萬日圓（約合新台幣134萬元），可說是在平均值以下，那麼他是怎麼做到的？

據了解，原先B先生的名下僅有一棟價值約4,000萬日圓（約合新台幣942萬元）的公寓，就在他實行「減法生活」達到1億日圓存款目標的同時，他也同步償還了名下公寓的全部貸款。

另一方面，B先生更精準地發揮「減法生活」的精髓：「就是要節省！」他設定自己每個月的生活費不得超過10萬日圓（約合新台幣2.35萬元）、1年的生活費僅有120萬日圓（約合新台幣28.2萬元），基本上每天穿著的衣物和鞋子都是用到不能再用才會替換，更不用說換手機了，直到現在仍是使用年代久遠的手機型號……。

依照如此簡單節約的生活習慣，日本理財專家推估B先生每年可以存下330萬日圓（約合新台幣77.7萬元），同時對照於一般人包括你我在內的30餘年工作生涯中，即便不將退休金計算在內，單憑個人存款依然能輕鬆完成個人退休理財目標。