國人最擔心老年會有「飲食障礙」…該如何做好失能風險保障規劃？

隨著醫療水準不斷提升，國人健康意識抬頭，加上運動風氣盛行，不論年輕老少、愈來愈重視生活品質，今天國人更長壽了！

根據內政部最新公布「109年簡易生命表」顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆寫下歷年新高紀錄；如果將其與全球壽命相較更顯突出，全球男性平均壽命70.2歲、女性75歲，台灣男、女性則分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

如果進一步以直轄市來看，國人平均壽命以台北市的84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；而男、女性平均壽命也是台北市最高且有從北至南「遞減」的趨勢。

統計：主要照顧者平均照顧年數為7.8年

受到少子化、醫療科技進步的影響，眾所周知，台灣少子化、人口老化速度較日本有過之而無不及，加上近來社會風氣的變遷及國人意識形態的轉變，選擇不婚、不生的比例逐年增加，愈來愈多人開始擔心自己老無所依、成為家庭的負擔……，隨之而來的就是近來受到高度關注的長期照護風險意識逐漸抬頭。

根據經濟日報報導，國人最害怕自己上了年紀後會有的失能問題，居其首位的就是「飲食」障礙，其次是「如廁」障礙及「移位」障礙，在在顯示了國人對於老後的生活自理能力高度關注與擔憂。

根據衛福部統計指出，主要家庭照顧者平均照顧年數為7.8年、接近8年，照顧者年齡愈高、平均照顧年數愈高；所謂「照顧者」就是照顧人的人，當他們年齡愈大還在照顧人，那就表示被照顧者活得愈久；換句話說，被照顧者活多久，照顧者就照顧多久，以照顧者未滿45歲為例，平均照顧年數為6.16年，到了65歲以上時，平均照顧年數則延長為8.24年。

對此，小花平台保險顧問提出一個最容易被忽略的觀點：隨著近來失能風險有年輕化趨勢，一旦年紀輕輕因為疾病或是意外不幸造成身體終身失能，需要長期看護的時間恐怕要比平均數字的7.8年還要多更多，怎能不防？「長照需求不再是老年人的專利，愈來愈多青壯年族群不幸失能，可能更需要長期照護需求。」

以終身險為主約＋高保額定期附約拉高保障

小花平台保險顧問進一步說明，比較令人擔心的是，如果是在年輕時就發生失能狀態，假設以還能活10至20年的時間來看，光是照護費用以數百萬元計算；加上如果又為一個家庭的主要經濟支柱，那麼原先預期的經濟損失就要翻倍再翻倍，「絕不是一般家庭可以負擔得起的！」

小花平台保險顧問建議，一般受薪階級在有限的預算下，想要以終身險一次買足保障「應該是不太可能的！」一般來說，終身險通常是「主約」，雖然能保障終身，但是要買到足夠的保障額度則需要花費相當高的保費，而定期險通常都是「附約」，反之能用較低保費買到高保障額度，缺點則是必須搭配主約購買。

因此，一般受薪階級在身上可用資金有限的情況下，最聰明的做法就是：保一張低保額的終身險當作主約，再用高保額的定期附約去提高保障，一來確保醫療支出及財務上不造成他人的負擔，同時也能減輕子女照顧費用支出的壓力，「正在努力工作、拚事業且背負家庭責任的青壯年族群，尤其需要提早準備『長照存款』以減輕照護衝擊。」