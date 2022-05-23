日圓狂跌他搶買 486先生花6000萬台幣豪砸掀熱議

最近日圓狂跌，有「日圓先生」之稱的榊原英資指出，隨著美日貨幣政策分化，日圓可能會跌到1990年以來最低水準，預計今年底會到140和150（日圓兌1美元）之間，團購電商老闆「486先生」陳延昶近日透露，前段時間他買了台幣3000萬元的日圓，今（23）日打算再花3000萬買日圓。

486先生在臉書發文表示，前段時間買了台幣3000萬的日幣，買0.229（台幣兌1日圓），「最近日幣稍微上了一點點，決定再買台幣3000萬。」

貼文一出，引發網友熱議，有人稱讚他「有錢、懂理財又懂經濟」，還有人直呼「我也來買一點，好想去日本」、「太厲害了」、「我也進場買了20萬」，也有網友疑惑「為何不買美金，而是買日圓？」對此，486先生回應「因為我要去日本置產」。

最近拋售日圓已經成為今年的熱門交易，日圓兌美元本月觸及131.35的20年低點，是過去三個月中表現最差的G-10貨幣，榊原英資先前也表示，如果日圓跌破150，認為日本央行會有點擔心。