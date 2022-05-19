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他問「養信用卡」對貸款有益？釣放款專員解答：職業才有差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，當他想剪卡時卻被銀行客服勸「養信用卡才能提高聯徵分數」，但他相當納悶是否只是銀行的話術。 示意圖／ingimage
一名網友透露，當他想剪卡時卻被銀行客服勸「養信用卡才能提高聯徵分數」，但他相當納悶是否只是銀行的話術。 示意圖／ingimage

培養優良「金融信用」對未來買房貸款或個人信用貸款相當有益處，但一名網友好奇「養信用卡對貸款到底有沒有幫助？」貼文引起網友熱議，更釣出銀行專員親自解答。

原PO透過PTT發問「信用卡定期養，對貸款到底有沒有幫助？」他透露每次想剪卡時，銀行客服都會說「每月刷一點、按時還，聯徵分數會提高，對買房貸款和信貸都有幫助」，但他懷疑這根本是話術，他也擔心反而會為了養一張卡而佔用貸款額度。

問題拋出後，多數網友直言信用卡額度不會影響貸款額度，「只刷幾百塊沒什麼參考價值」、「信用卡額度不會佔貸款額度」、「信評會看你的信用卡用最久的那張給分，用越久越高」、「職業比較重要」。

一名放款專員回文揭露，正常情況下，有正當職業有正常明確收入、職收佳，你有100張卡都沒刷，對房貸、信貸都沒影響，「通常會需要刷幾百塊、養信用的，無非是工作內容不顯著、特殊行業、銀樓、代書、八大、曾有信用瑕疵或收入不穩定等，這種人養信用卡就會對任何貸款有幫助」。

這位專員也提到，如果是屬於職屬弱或符合上述樣態職業的人，建議要正常刷、正常繳、持卡穩，「讓額度高高掛在那比較理想，千萬不要在那卡循（信用卡循環利息）還是分期」。

PTT 信用 房貸

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