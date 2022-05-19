聽新聞
test
0:00 / 0:00
他問「養信用卡」對貸款有益？釣放款專員解答：職業才有差
培養優良「金融信用」對未來買房貸款或個人信用貸款相當有益處，但一名網友好奇「養信用卡對貸款到底有沒有幫助？」貼文引起網友熱議，更釣出銀行專員親自解答。
原PO透過PTT發問「信用卡定期養，對貸款到底有沒有幫助？」他透露每次想剪卡時，銀行客服都會說「每月刷一點、按時還，聯徵分數會提高，對買房貸款和信貸都有幫助」，但他懷疑這根本是話術，他也擔心反而會為了養一張卡而佔用貸款額度。
問題拋出後，多數網友直言信用卡額度不會影響貸款額度，「只刷幾百塊沒什麼參考價值」、「信用卡額度不會佔貸款額度」、「信評會看你的信用卡用最久的那張給分，用越久越高」、「職業比較重要」。
一名放款專員回文揭露，正常情況下，有正當職業有正常明確收入、職收佳，你有100張卡都沒刷，對房貸、信貸都沒影響，「通常會需要刷幾百塊、養信用的，無非是工作內容不顯著、特殊行業、銀樓、代書、八大、曾有信用瑕疵或收入不穩定等，這種人養信用卡就會對任何貸款有幫助」。
這位專員也提到，如果是屬於職屬弱或符合上述樣態職業的人，建議要正常刷、正常繳、持卡穩，「讓額度高高掛在那比較理想，千萬不要在那卡循（信用卡循環利息）還是分期」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言