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總是瞎買！他問「如何克制亂花錢衝動？」網推這些動作絕對省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人很習慣網路購物。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
現代人很習慣網路購物。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

在「萬物皆漲，只有薪水不漲」的年代，要守住荷包，開源節流是唯一的方法。開源就是加薪、兼差或是增加被動收入，而節流就是減少不必要的支出。有位網友在ptt女孩版以「各位是如何節制自己亂花錢的衝動？」發文，獲得熱烈回響。

原po感嘆，無論逛街或網路購物，自己常常一不小心就跟著喊「+1+1」，就下單了，「錢錢就飛了」。他求教網友都如何節制購物？「最好的方法是盡量不去看？不去想嗎？」

過來人分享不少方法，可供參考。

▌全放進網路購物車 之後再刪掉

有人用心理戰術，「選貨到付款，下單後隔天睡醒腦袋清醒，還來得及取消訂單」、「盡情地加到購物車，最後一口氣刪掉」、「逛網拍不要結帳啊！哪有很難」、「當你很想買的時候，想辦法轉移注意力去做別的事」。

▌出門不帶太多錢 不領優惠券

有人設法減少花錢管道，「我出門都不帶超過500元」、「記帳app」、「團購類的群組可以退了」、「剪掉信用卡，只用現金」、「不看不領優惠券，自然不會花錢」、「錢自動轉定存，也領不出來」。

▌還貸款 錢還有更多用途

有人時時警惕自己，「想到購屋頭期款和貸款就不會衝動了」、「看一下存款，就不想買了」、「生個大病或養個小孩，就會節制了」。

▌用時薪換算物價 會捨不得買

有人會換算錢的價值，「把想買的東西價錢換算成工作時薪，腦中回溯一下上班受到的拘束與苦痛，就捨不得買了」、「我只要想到這個東西的價格我必須工作幾小時，我就會縮手，畢竟覺得自己上班很痛苦」。

▌先斷捨離 整理環境清出廢物

「先斷捨離，有重複的就不會再買」、「把居住空間整理一遍，看到一堆衝動購物後的廢物，下次就不會衝動了」、「想一想沒有買你會活不下去嗎？不會就別買」。

也有人不認同，覺得買東西是賺錢的動力，「把錢花完就不需要節制惹」、「不會節制 但會逼自己用力賺錢」、「開源比節流重要啊！花能力所及的錢，想辦法賺更多錢」。

網路購物

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