快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

貧窮限制想像？大學生信用額度上看百萬 網揭業務背後手段

聯合新聞網／ 綜合報導
一位大學生亮出自己信用卡的信用額度高達2百萬，引起網友們熱烈討論。圖／翻攝自Dcard
一位大學生亮出自己信用卡的信用額度高達2百萬，引起網友們熱烈討論。圖／翻攝自Dcard

申辦信用卡時，根據申辦人名下財產、信用分數、職業收入多寡，銀行所設定的信用額度也會有所不同。不過一名網友某天在社群發現，一位大學生亮出自己的信用額度，仔細一看竟高達2百萬，引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，某天滑IG看到有人PO出一則限時動態，照片中可見其信用額度高達2百萬，讓他不禁好奇為何只是大學生就有如此高的額度，自己的卡額卻只有5萬元「是我太窮嗎？」

貼文一出，網友們紛紛猜測該網友是持父母的副卡，「要嘛家裡很有錢、要嘛拿他爸的卡」、「爸媽的副卡吧，而且學生辦信用卡額度最高就2萬」；另外也有網友們透露自己在學生時期卡額就已超過2萬元，「20歲學生，副業月收50-150萬，第一張卡就不止2萬了」、「我唸書時的第一張卡，有財力證明跟工作，額度是21萬」。

對此，專業網友貼出法規指出，只要是全職學生申辦信用卡，信用額度就是2萬元，「額度超過是沒用學生身份幫你送，學生信用卡2萬限制是金管會的規定，學生給你超過2萬已經違法」、「基本上都是業務刻意隱瞞卡戶還是學生，不然不管怎樣只要你還是學生都是2萬額度，否則不可能額度超過2萬」、「20歲辦的一張卡2萬，21歲第二張卡12萬。從高中就開始工作，第一次辦卡不懂，說是學生，第二次直接說在上班就好了」。

不過部分網友們認為信用額度高，其實也不一定能刷到那麼高的金額，可以準時繳清卡費才是重點，「有差嗎，你有額度200萬又如何？你會一個月花200萬嗎」、「問題是會買到那個金額嗎？沒有的話高額度也沒用啊」、「我拿簽帳卡沒有額度上限，只要繳得出來都能刷，重點還是要繳得出來吧」。

信用卡 大學生

相關新聞

貧窮限制想像？大學生信用額度上看百萬 網揭業務背後手段

申辦信用卡時，根據申辦人名下財產、信用分數、職業收入多寡，銀行所設定的信用額度也會有所不同。不過一名網友某天在社群發現，一位大學生亮出自己的信用額度，仔細一看竟高達2百萬，引起熱烈討論。...

股債市場挑戰多 平衡配置更靈活

去年下半年美國經濟表現強勁支撐美股評價面提升，聯準會的寬鬆政策態度也讓固定收益市場受惠其中，但今時不同以往，隨著通膨陡升、疫情不時再起造成供應鏈不穩等，經濟前景備受考驗，市場也面臨許多挑戰...

利用AI作畫 證明演算法也行

演算法的推進，用AI也能鬼斧神工的進行繪畫；近期看到一報導，利用演算法輸入五大參數，AI也可以畫出一副美麗的圖畫，在投資的世界中，儘管近期市場波動較大，但我認為科技發展的趨勢不變...

美元優利定存比一比 這兩家年息最高衝破3%

window.location.href="https://money.udn.com/money/story/122376/6294343?udnredirection";

還在糾結「該讓孩子打新冠疫苗嗎？」其實...3基本險種比疫苗險更重要！

在小花平台《保險停看聽》專欄針對兒童保單已多有深入探討，小花平台保險顧問指出，與其擔心相關風險，不如好好回頭檢視孩子的整體保障是否完備，建議先從最基本的壽險保障、意外失能及實支實付型醫療險著手規劃，同時也趁此機會全面檢視孩子的保障。

時間寶貴...下班別只耍廢！快做這件事「用被動收入為自己加薪」

每個人的時間都很「寶貴」，那「寶貴」的意思是什麼呢？是否能為「寶貴」下定義？我認為，單純以主動收入的角度而言，一小時的工資、一個月的薪資、一年的年收，可以看作是將「寶貴」量化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。