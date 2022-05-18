貧窮限制想像？大學生信用額度上看百萬 網揭業務背後手段

申辦信用卡時，根據申辦人名下財產、信用分數、職業收入多寡，銀行所設定的信用額度也會有所不同。不過一名網友某天在社群發現，一位大學生亮出自己的信用額度，仔細一看竟高達2百萬，引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，某天滑IG看到有人PO出一則限時動態，照片中可見其信用額度高達2百萬，讓他不禁好奇為何只是大學生就有如此高的額度，自己的卡額卻只有5萬元「是我太窮嗎？」

貼文一出，網友們紛紛猜測該網友是持父母的副卡，「要嘛家裡很有錢、要嘛拿他爸的卡」、「爸媽的副卡吧，而且學生辦信用卡額度最高就2萬」；另外也有網友們透露自己在學生時期卡額就已超過2萬元，「20歲學生，副業月收50-150萬，第一張卡就不止2萬了」、「我唸書時的第一張卡，有財力證明跟工作，額度是21萬」。

對此，專業網友貼出法規指出，只要是全職學生申辦信用卡，信用額度就是2萬元，「額度超過是沒用學生身份幫你送，學生信用卡2萬限制是金管會的規定，學生給你超過2萬已經違法」、「基本上都是業務刻意隱瞞卡戶還是學生，不然不管怎樣只要你還是學生都是2萬額度，否則不可能額度超過2萬」、「20歲辦的一張卡2萬，21歲第二張卡12萬。從高中就開始工作，第一次辦卡不懂，說是學生，第二次直接說在上班就好了」。

不過部分網友們認為信用額度高，其實也不一定能刷到那麼高的金額，可以準時繳清卡費才是重點，「有差嗎，你有額度200萬又如何？你會一個月花200萬嗎」、「問題是會買到那個金額嗎？沒有的話高額度也沒用啊」、「我拿簽帳卡沒有額度上限，只要繳得出來都能刷，重點還是要繳得出來吧」。