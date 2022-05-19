美研究：全職媽媽每天工作時數等於一人打2.5份工「媽媽們，您辛苦了！」

「以前的我，連換個燈泡都不會、十指不沾陽春水的；自從當了媽媽後，好像什麼都會了，就連最不擅長的勞作也能做得似模似樣……」這是小編的真實經歷，是否也說中妳的心聲？一年一度的母親節剛過，每年到了這個時刻，都受到民眾相當程度的重視，確實也是因為媽媽真的太辛苦了，一定要趁著這個屬於母親的節日，好好表達自己對媽媽的感謝。

台灣月薪嬌妻可領4.6萬元 懂得愛自己，妳也可以是豪門！

延續上周小花平台「《專題報導》台灣月薪嬌妻可領4.6萬元～女人要有錢切記退休規劃3大關鍵字」一文中，引述國內立法委員統計計算，台灣「月薪嬌妻」可以月領近4.6萬元，這是以平均勞工每周工時40小時、周休2日，再將各項工作按比例分配時數得出的薪資水準……；許多讀者也因為這篇報導才知道原來我們認為「理所當然」的洗衣、打掃、做飯、照顧小孩……等，如果換算成薪資竟也是一筆不錯的待遇。

再根據美國一項研究統計指出，一個全職媽媽平均每天工作時數等如兼2.5份差之多……；綜合前述兩項統計，說媽媽宛如超人般的萬能一點都不為過！

該研究針對育有5至12歲孩子的媽媽進行觀察和分析，結果發現，占絕大多數的全職媽媽每天大約在早上6時23分便會起床「工作」，直到晚上8時31才可以「休息」，這其間合計工時14小時，比起一般朝9晚5的上班族高出近兩倍。此外，另有一些全職媽媽需要更早在凌晨4時就要起身、直到晚上11時才算是完成當天的工作，這其間合計工時更是高達19小時，讓人不禁懷疑媽媽的身體是鐵打的！

總結來說，全職媽媽通常需要每天工作至少14小時或是每周工作98小時、甚至更多，時數相當於一人獨力打了2.5份全職工作。

送母親節禮物：不同年齡子女依其不同能力當有不同盤算

天下的媽媽們，大家都辛苦了！時值母親節前夕，不論妳是資深媽咪、新手媽咪或是即將為人母的準媽咪，小花平台保險顧問溫馨提醒，隨著醫療科技的進步，人類的平均壽命不斷延長，由之衍生而來的就是無法預估的健康風險，除了全民健保的基本醫療保障外，也要懂得善用商業保險加強相關保障，將風險轉嫁給保險公司。

至於母親節禮物的選擇，小花平台保險顧問建議，在購買保險商品前，需審慎評估自身經濟能力，同時考量媽媽個人健康保障需求，力求在有限的預算下要買得其所並能獲得充足的保障。當然，不同年齡的子女，其經濟條件各有不同，在規劃保險時，也應該有不同的盤算：

以7、8年級子女來說，正處於事業起步拚搏階段，手頭資金普遍不是很寬裕，建議以CP值高、保費負擔不重的定期險為優先考量，用最少的成本讓保險利益極大化以規避風險。另一方面，儘管在續保時，保費可能隨著媽媽年齡的增加而變高，屆時子女的負擔能力也會隨著收入增加而提高，可以隨著醫學技術的嶄新發展，適時依照個人需求做好階段性的調整。

以5、6年級子女來說，經濟條件較為穩定，加上此階段絕大多數人已有一定程度的存款或是早早進行個人投資理財，也更有餘裕幫媽媽規劃保險。只是，此一階段的媽媽大多已屆退休年齡，意味著可以選擇的保險商品愈來愈少，且隨著年齡的增長，直面迎來的是體況問題造成投保時需要加費或是無法承保等情形；對此，小花平台保險顧問建議，不妨適時幫媽媽補足特定傷害事故及意外醫療照顧的保障，不致因為意外發生導致失能或是長期看護的財務風險。