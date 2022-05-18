還在糾結「該讓孩子打新冠疫苗嗎？」其實...3基本險種比疫苗險更重要！

近來國內新冠肺炎疫情急速升溫，全國各級學校、補習班因應疫情停止到校上課或是改為居家線上學習，其中12歲以下兒童因為普遍沒有施打疫苗，正當絕大多數父母仍在猶豫著到底要不要給孩子施打疫苗之際「不打可能染疫、打了可能有副作用……」；小花平台從保險保障角度著眼並提出建議：兒童施打疫苗的風險，可以透過適度的保險規劃將風險移轉給保險公司，最根本的初衷還是回歸到自身需求、從缺口來補強，尤其是壽險、意外險及醫療險等基本險種一定要買對、買夠、買好，才足以轉嫁施打疫苗後可能產生不適症狀的意外風險。

說到要不要讓孩子施打疫苗，相信有不少家長內心很煎熬也很糾結，加上防疫保單近期也紛紛亮起「停售」紅燈……；那麼，除了防疫保單外，如果想要幫孩子加強保障以轉嫁施打疫苗後無法預期的醫療風險，該如何投保？

在小花平台《保險停看聽》專欄針對兒童保單已多有深入探討，小花平台保險顧問指出，與其擔心相關風險，不如好好回頭檢視孩子的整體保障是否完備，建議先從最基本的壽險保障、意外失能及實支實付型醫療險著手規劃，同時也趁此機會全面檢視孩子的保障。

壽險：不論意外或疾病死亡～「建議投保1年期保障即可！」

首先，從施打疫苗的風險來看，可以分為身故、意外失能及需要住院治療等3種，如果不幸因為施打疫苗而身故，根據金管會表示，施打疫苗屬於意外死亡理賠範圍內，需要有醫師證明被保險人身故是因為施打疫苗所引起；在壽險保障部分，如果被保險人自身已有投保壽險，只要不是「故意」致死，基本上都可以申請理賠，建議投保1年期壽險即可。

意外險：意外失能可能一輩子～「要盡量提高保障額度！」

其次，在意外失能部分，如果是因為疫苗不良造成失能障礙，則屬於意外失能的理賠範圍內，需要有醫師證明被保險人意外失能是因為施打疫苗所引起，才能申請理賠；只是，失能是一輩子的事、一輩子都無法工作，因此建議家長在投保時，應該著重考量意外身故及失能的保額「盡量提高保障額度！」

另一方面，此部分需特別留意的是，依現行法令規定，因為意外身故、未滿15足歲的被保險人最高死亡理賠上限為新台幣61.5萬元，如果是投保產險公司意外險，原有舊有保單今年續期一到，必須重新核保、投保，萬一沒有及時投保銜接上保障，恐有斷保之虞。

實支實付：只要有住院治療的事實～「即可在限額內理賠！」

最後是實支實付型醫療險，如果是因為施打疫苗引起不適反應需要住院治療，與壽險一樣，不需特別有醫師證明是因為施打疫苗所引起，只要有住院治療的「事實」，凡是超過健保給付的費用，像是病房差額費用、自費醫療器材、手術自付費用等項目，都能在限額內申請理賠。

此外，投保實支實付型醫療險另需特別留意正本、副本理賠投保先後順序，如果想要買雙實支實付以加強保障，必須先買僅限收據正本理賠的保單，再投保可以接受收據副本理賠的保單；同時，一定要誠實告知已經投保哪張實支實付型醫療險，保險公司會根據已投保保單的保額及健康告知來決定是否承保及承保額度。