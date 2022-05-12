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他領28k喊夠用很好活 眾人吐槽「靠別人還只求生存」

聯合新聞網 / 綜合報導
月領2萬8千元的網友表示，其實這樣的薪水就可以過活，想不到卻被其他人點破其中的盲點。 圖片來源／ingimage
月領2萬8千元的網友表示，其實這樣的薪水就可以過活，想不到卻被其他人點破其中的盲點。 圖片來源／ingimage

「台灣真的低薪到沒辦法生活嗎？」日前有網友表示自己雖僅月入2萬8千元，但扣除各項支出後，仍有餘裕可投資或儲蓄，並自認生活品質沒有因而下降，「30k應該已經很足夠過活，還能存一筆錢」。然而，許多網友看見其中的盲點，紛紛吐槽他：「你這樣對很多人來說只是活著，不是生活」。

原PO在Dcard發文描述，他一個月生活費總共約為1萬3千元左右，包含飲食、交通、娛樂、手機費、光纖網路費等等，並固定提撥1萬元給父母當作孝親費，餘額則另作投資或儲蓄。他也認為生活並沒有因此過得辛苦，反而還算自在，並呼籲眾人「覺得我們在抱怨自己薪水低的時候，少買幾個名牌包，不要執著進口車，不要一直買新手機電腦」，如此一來，即使月薪3萬元，過活仍算綽綽有餘。

但眼尖網友發現，原PO的花費之所以能壓到這麽低，很大一部分原因得益於公司，如提供免費水電及基本網路的宿舍、給付上班日午晚餐80元、配車且油錢均可報銷、幫忙保意外險與醫療險，「那是你住在公司宿舍，你住外面不就直接爆掉了，會算數？」、「靠別人當然夠啊」、「拜託，台灣低薪是公認事實，沒背景的年輕人就是很慘」。

有人覺得應做長遠打算，「很夠喔？那你一輩子就住公司宿舍開公司的破車，這樣非常夠的！」、「你不覺得你的風險承受能力很低嗎？如果來個意外，不幸失業暫時無法工作，你每月存的5000元可能好幾年的存款直接歸零，有些支出是保險無法給付的，稍有不慎就變黑白人生」、「所以你的人生只為了生存而不是生活？」。

Dcard 薪水

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