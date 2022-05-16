時間寶貴...下班別只耍廢！快做這件事「用被動收入為自己加薪」

時間很「寶貴」，如何增值？

上天是很公平的，每個人一天都只有24個小時，對於一般上班族而言，上班、通勤、睡眠，就耗費一天中70％以上的時間，再扣除吃飯、洗澡與家庭時間等，實際上可以專心做自己想做的事，可能剩不到10％的時間（約2個小時）。

在有限的時間裡，如何分配與規畫時間就顯得很重要。我並不反對每天分配一些時間在放空、看電視或玩手遊等娛樂上，畢竟對有些人來說，這是放鬆休息與充電的一種方式，若是在一天忙碌的上班後，連放鬆的機會都沒有，那就太殘忍了，畢竟休息是為了走更長的路。

每個人的時間都很「寶貴」，那「寶貴」的意思是什麼呢？是否能為「寶貴」下定義？我認為，單純以主動收入的角度而言，一小時的工資、一個月的薪資、一年的年收，可以看作是將「寶貴」量化。

大部分的上班族，每天都花很多時間在工作，甚至是回家後還要工作，目的就是賺取薪資，為了能維持一定水準的生活。「財務自由」對小資族家庭來說，其實幾乎是遙不可及的夢想，雖然看似遙不可及，但千萬不要因此放棄自己追求目標的權力。

即使短時間沒有機會，透過正確的投資，長期來看並非完全不可能，只要肯開始，一切都有可能。理想的狀況，退休前要達到財務自由，讓自己能養活自己，現金流供應無虞，但財務自由的終點卻不是退休，而是能自己對自己的時間有更多的掌握與選擇。

因此上班的本業與投資理財同等重要，都需要長期的經營，雖然上班的本業占了我們大部分的時間，但我仍建議上班族還是要能定期花時間與心力，學習財商知識與了解投資觀念。可以透過瀏覽文章、閱讀書籍或是觀看影音等方式，雖然這些都跟本業無關，但卻與個人一生中的財富息息相關。

有足夠的財商，就會更能理解投資理財的重要性， 並且能做好資金控管，不會浪費辛苦主動收入賺到的錢， 並可以將資金放大，進一步讓錢為自己再賺錢。此外，對於一些常見的詐騙，例如宣稱「穩賺不賠」或「快速獲利致富」等不合理的報酬，或是號稱「飆股簡訊」或是加入Line群組報明牌等手法，就不可能會上當。

讓時間變得越來越有價值，最好的方式是就是投資自己，除了後文會提到的專注本業，以股息作為被動收入的角度來看，買入多間好公司並長期持有，就等於是有成千上萬名員工，在用他們寶貴的時間來幫自己賺錢，當持有的股份越多，就能得到越多的回報，當股東就是這麼迷人。

也正因一天的工作時間就這麼多，雖然主動收入可以隨著經驗與貢獻度成長，但卻不可能無限膨脹，但被動收入卻可以，當被動收入越多，自己每天的時間也變的越來越有「價值」。

每個人都應該靠投資為自己加薪

在自己開始進行存股或長期投資的第2年，配合分散持股，雖然獲利很平凡，但已經漸漸遠離大賠的散戶宿命，所以我很樂意跟身邊的朋友分享自己的模式，希望他們也能即早開始投資累積退休的能量，並且藉此有機會，在未來提升生活品質。

而朋友中，聽完我的分享後，大概分成三種類型：

1.有投資經驗，但缺乏耐心

每當自己保守的對他們說：「10年後，就有機會有顯著的獲利。」大部分的人一聽到十年，都是興趣缺缺，彷彿看到初入股市的自己，十年？別開玩笑了，要這麼久才能賺到錢，存股這方式，應該是股票投資策略的下下策吧？

現在想起來，存股的確是自己投資股票後，走頭無路的做法，但卻也開啟了我漸漸穩定獲利的大門。

自己時常在想，能實踐存股的投資人，應該有90％以上都是曾經受過市場摧殘的人，是不是唯有這樣，才能徹底領悟，市場上存在的風險與不確定因素，比我們想的還要多，能透過閱讀或對談等方式，學習前輩的經驗，就有機會讓自己在初入股市時，少繳一些學費，是很值得的一件事。

2.對進入市場，極度恐慌的人

或許是從小耳濡目染聽長輩提到股市有多危險，又或許是就業後，看過太多投資失敗的案例，選擇寧願持有現金或定存，抱持著只要不進入股票市場，就不會賠錢的保本做法。

但存款就算帳面上的金額不會減少，通膨卻會讓現金越來越不值錢。相信2021年大部分的人都可以感受到物價上漲充斥在生活的食衣住行中，雖然2022年即將升息，但長期來看，投資股票的報酬率遠比定存來的高。

當我們每天辛苦上班賺錢時，是否有想過，可以讓躺在銀行裡的錢，也去賺錢嗎？把現金轉換成股票並長期持有，公司賺錢配發股利，就是所謂的被動收入，我們不需要是員工，只要是股東，就可以與公司共享獲利的喜悅，是不是很動人？

3.月光族

月光族賺多少花多少，把活在當下、即時行樂掛在嘴邊，沒有規畫用來投資的資金，消費也不管控是「必要」或是「想要」，反正花光了，就等下個月的薪水進來。 《自組ETF，讓我股利翻倍的存股法》。圖／采實文化提供

這樣的生活方式，現在或許還可以過得風光體面，但當主動收入不可預期的遭到中斷或是大幅減少時，例如2020年3月爆發的新冠肺炎疫情，若是沒有存款或存股，生活將受到很嚴重的影響。

雖然我也算是個月光族，但在固定支出的項目中，已有規畫必須投資的金額。這個金額可以依個人或家庭的收入與支出而定。訂定後，就要想辦法每個月都達到目標，藉此累積自己的資產。

(本文摘錄自《自組ETF，讓我股利翻倍的存股法》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)