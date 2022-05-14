投資是場耐力賽！再忙，也別忘了投資

自己一開始是抱著想要暴賺，進來市場海撈一筆的心態接觸股市，慶幸在還沒從股市畢業前，就不斷修正找到適合自己的方式，投資的方法有很多種，也是一項耐力賽，個人認為要長期的堅持下去必須了解幾個重點：

每個人都要有夢想

在電影《功夫》的台詞中:「人如果沒有了夢想，那跟鹹魚有什麼區別？」每個人的夢想或大或小都不相同，但我相信，很少人的夢想是做現在的工作，直到走不動。一旦如果沒了主動收入，那拿什麼來支撐自己的夢想呢？基於這個理由，就算現在的工作再忙碌，都應該要抽出時間投資。

找到讓自己不會有壓力的投資方式

若有壓力的做一件事，一定無法撐幾天、幾個月，更別說幾年以上了。若覺得選股很難，那就直接買ETF；若覺得投很多錢壓力很大，那麼先少少量的投入；若覺得擇時買進有困擾，那就定期定額。總之，就是先選最簡單的方式，讓自己可以接受的方式進入市場，久了若有其他想法，再慢慢調整。

找到自己認同的標的

若是聽別人報牌，就算是看對，也不會有成就感，成就感對於每個人心態的鼓勵是相當大的。

相信自己可以從中賺到錢

這很重要，老實說會賺錢的東西，大家都會有興趣，若一開始就覺得股市如虎口，就會連進場的欲望都沒有，一直當個局外人。

但也不能把「從中賺到錢」誤解成「輕易賺到錢」，天下永遠沒有白吃的午餐，必須先將心態調整好，一開始的摸索與撞牆期難免都的遇到，但千萬別被市場嚇跑。當然時間久了，漸漸從市場中獲利，就會產生一種正向循環，激發出更多的熱情。

工作是生活的一部分，投資也是

許多人覺得工作是不得不的事，但其實在通膨的大環境下，投資亦是如此，資產會變得保值，會變的越來越貴，而貨幣不會。

長期投資股市，也不忘投資生活

自從有了盤中零股交易，幾千元的額度也很方便交易，也容易讓自己的現金持有比例越來越低，雖然存股就是要不斷的投入本金，但過與不及都不好。

太過的部分是指，將身上的資金投入過了頭，讓自己在生活上成了錙銖必較的人，那就有點本未倒置；不及指的是，投入幾萬或幾十萬的資金後，就害怕崩盤而不再持續性的買入股票，這樣即使獲得高報酬，也無法得到高的實值獲利。

投資是為了讓自己與家人過上更好的生活，不用奢華，更不需要奢侈，但適當的帶家人吃頓大餐、適時送小孩禮物或是來趟輕旅行，都是生活中的一部分。

日常生活也是一種投資，例如投資在可以幫助節省時間的家電，像是添購烘衣機或洗碗機等，對夫妻而言，都可賺到做這些家事的時間，讓家電成為節省時間的小幫手，特別是對於有小小孩的家庭，時間更是彌足珍貴。

《自組ETF，讓我股利翻倍的存股法》。圖／采實文化提供

雖然我也同意延遲享樂這個做法，但必須在不影響日常生活品質的條件下，才可進行。若是將所有資金都投入存股，導致當前生活品質下降，那就真的得不償失了。

想著靠存股十年來改善生活固然重要，但活在當下，也是必須重視的事。

(本文摘錄自《自組ETF，讓我股利翻倍的存股法》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)