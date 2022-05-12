台灣「月薪嬌妻」應支薪4.6萬元！女人要有錢切記3大關鍵數字

你知道嗎？如果家庭主婦要計薪，絕大多數的丈夫可能請不起！根據一項由國內立法委員統計結果指出，台灣「月薪嬌妻」每個月薪資約為新台幣4.6萬元，1年下來也要55餘萬元，比起其他許多職業來說，算是一份相當優渥的待遇；不過，根據統計，家庭主婦這份工作需要兼顧多個面向，包括：煮飯做菜（25％）、照顧小孩（25％）、洗衣服（12.5％）、打掃清潔（12.5％）、CEO（10％）、心理支持（7.5％）、司機（5％）及保全（2.5％）等，依照各個相應職業╳工作比例得出台灣「月薪嬌妻」每個月可以領到近4.6萬元，「一個人身兼多職，並非每個人都可以做得來的！」

據了解，「近4.6萬元」這個數字是以平均勞工每周工時40小時、周休2日，再將各項工作按比例分配時數，其中包括：煮飯做菜平均月薪39,689元、照顧小孩平均月薪24,060元、洗衣服平均月薪28,803元、打掃清潔平均月薪24,311元、CEO平均月薪175,880元、心理支持平均月薪43,298元、司機平均月薪35,386元及保全平均月薪31,090元，最終得出每一位家庭主婦所需負擔的工作量可換算成月薪近4.6萬元。

女性要愛自己 善用保險「不用嫁豪門，妳就是豪門！」

隨著女性自主意識逐漸抬頭，不論家庭主婦或是職業婦女，小花平台殷殷提醒：現代女性要懂得善用保單寵愛自己，尤其是現代女性普遍比男性長壽，及早做好風險規劃「不用嫁豪門，妳就是豪門！」

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根據富達國際「2022年全球女性投資理財調查」：國內近半數女性擔憂退休金不足，其中有近8成女性將「致富、成為有錢人」和「退休後有能力照顧自己」視為最殷切期望但是仍未達到的2大目標，由此足見現代女性普遍都有憂患意識。只是，光有想法是不夠的，更要有積極主動的心態和做法。小花平台保險顧問建議，面臨今天劣勢勞動及愈來愈長壽的未來，現代女性除了要超前部署個人的退休生涯外，也不要忘了及早著手布局儲蓄和投資。

另一方面，值得注意的是，根據富達國際這項研究調查，不難發現兩性面對投資態度的「差異」，可能進一步造成個人儲蓄率的「差距」。

整體而言，女性不如男性積極主動，尤其提到是否提撥額外儲蓄作為退休金準備，女性佔比更是不及一半；其中，在投資商品的選擇上面，女性大多偏向穩定型商品，像是儲蓄險就頗受女性青睞、高於男性10個百分點左右，而男性則偏好風險係數較高的股票或是共同基金。

此外，就投資者信心來說，約有3成6女性認為自己適合投資、另有3成7女性自信在投資時可以做出正確的決定，但兩者皆低於男性至少10個百分點；歸結其原因，主要還是因為擔憂通膨效應加大市場波動，致使女性普遍缺乏自信做出正確的投資決定。

針對國內近半數女性擔憂退休金不足的疑慮，小花平台保險顧問強調，無論幾歲開始理財都不嫌晚，最重要的是要動手去做，以下提出3大關鍵數字：

關鍵數字1、善用「5」帳戶儲蓄法

這5個帳戶分別為「薪資轉帳不動帳戶」、「生活開銷帳戶」、「投資帳戶」、「旅遊帳戶」及「儲蓄帳戶」等；其中，「薪資轉帳不動帳戶」和「儲蓄帳戶」呈現只進不出的狀態，至於其他3個帳戶就是要支出的帳戶，包括：生活開銷、投資及旅遊帳戶，有出也有進，同時兼顧生活品質與儲蓄目標，「絕不要為了存錢而虐待自己！」

此外，值得一提的是，近兩年新冠肺炎疫情延燒全球，人們已經不敢奢望出國旅遊了；不過，小編卻認為，此時正是累積財富的最佳時機，可以透過投資型保單定期定額彈性繳費方式，以此養成持續不間斷地存錢的習慣，將計畫變成習慣、再將習慣變成本能，等到疫情舒緩恢復國際旅遊時，就有一筆現成的旅遊基金可以運用，豈不一舉兩得！

關鍵數字2、每年運用年收入的「10％至15％」進行投資

承接前述關鍵數字1的「投資帳戶」，小花平台保險顧問建議，每年至少運用個人年收入的10％至15％進行投資規劃，舉例來說，一名月收入4萬元的小資上班族，透過工作獲得收入的階段，每個月提出4,000元至6,000元投入指數化投資，包含：股票、債券、不動產或是現金等，至於其他剩餘的收入則用於日常開銷和長期儲蓄。

關鍵數字3、依年齡所得「倍數」檢視退休儲蓄水位

「我存的退休金，將來到底夠不夠？」相信這是許多人包括你我的困惑。由富達國際提出的「年齡倍數法則」：從25歲開始，每年存總收入的15％，並根據年齡、所得及所得倍數進一步推估，在不同年齡階段的儲蓄水位是否符合預期？例如：30歲存1倍年薪、40歲存3倍、50歲6倍、60歲8倍；當然，每個人的情況可能不一樣，有人存的多、有人存的少；有人計畫早點退休、有人想晚一點，這些都可依個人需求增減調整。