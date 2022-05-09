29歲女年薪破百萬嘆「沒感覺」 網曝殘酷現實：吃不飽餓不死

在現今物價飛漲的時代，「年薪破百萬」還是夢寐以求的目標嗎？一名女網友在Dcard發文介紹自己剛從商科畢業時，總期待著有朝一日可以過上年薪破百的人生，直到現在29歲的她終於達成目標，卻發現「沒有什麼夢想成真的感覺」。

她透露從大學畢業到現在工作將近5年，在今年調薪後加上加班獎金，年薪終於破百；她自認不是很奢侈的人，存下來的錢想買車買房卻還是不夠，這不禁令她感慨「以現在的物價，年薪破百也不是一件很難的事吧？可能要再把目標放在更遠的地方了，人生好難」。

許多網友紛紛贊同原PO，留言表示「我今年32歲，跟妳想法差不多，以前也覺得百萬年薪就可以了，但看現在的房價、物價，可能要200萬才能達到剛畢業時的百萬了」、「沒破百萬的生活品質跟學生一樣」、「年薪過百但是一年下來能存的沒多少，一間房動輒1、2千萬根本遙不可及，更不要談結婚生子，唉～」、「年薪破百也只是吃不飽餓不死」、「雖然這樣說很現實...但年薪破百越來越基本了，不然真的趕不上這個充滿通膨的世界」。

不過，也有人直言「不要買房跟結婚生子已經很夠了，一堆講負債的只是目標放太遠」、「沒物欲、不婚不生不買房，自己過得爽就好，這樣還蠻夠用的，也不會在意存款剩多少，只知道要花錢時一定有錢花」。

其中，一位網友認為年薪破百萬的人並非少數，點出經濟問題還是得靠理財方法解套，「覺得沒這麼誇張欸，跟理財還是有很大關係」。這位網友也分享自己的理財觀念，把可支配金算3萬，一份強迫儲蓄、一份隨便花，另一份則是預備金，而儲蓄部分一半買零股，一半存現金，現今又再分一半存美金，維持「可支配金額分三等分」的原則，存款早在年薪破百前超過300萬了，「靠股利就可以把整年管理費繳掉」，也不會為了想省錢而推辭飯局或減少購物。