快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

29歲女年薪破百萬嘆「沒感覺」 網曝殘酷現實：吃不飽餓不死

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友感嘆過去以年薪破百萬為目標，如今成功實現夢想後卻「沒什麼感覺」。 示意圖／ingimage
一名女網友感嘆過去以年薪破百萬為目標，如今成功實現夢想後卻「沒什麼感覺」。 示意圖／ingimage

在現今物價飛漲的時代，「年薪破百萬」還是夢寐以求的目標嗎？一名女網友在Dcard發文介紹自己剛從商科畢業時，總期待著有朝一日可以過上年薪破百的人生，直到現在29歲的她終於達成目標，卻發現「沒有什麼夢想成真的感覺」。

她透露從大學畢業到現在工作將近5年，在今年調薪後加上加班獎金，年薪終於破百；她自認不是很奢侈的人，存下來的錢想買車買房卻還是不夠，這不禁令她感慨「以現在的物價，年薪破百也不是一件很難的事吧？可能要再把目標放在更遠的地方了，人生好難」。

許多網友紛紛贊同原PO，留言表示「我今年32歲，跟妳想法差不多，以前也覺得百萬年薪就可以了，但看現在的房價、物價，可能要200萬才能達到剛畢業時的百萬了」、「沒破百萬的生活品質跟學生一樣」、「年薪過百但是一年下來能存的沒多少，一間房動輒1、2千萬根本遙不可及，更不要談結婚生子，唉～」、「年薪破百也只是吃不飽餓不死」、「雖然這樣說很現實...但年薪破百越來越基本了，不然真的趕不上這個充滿通膨的世界」。

不過，也有人直言「不要買房跟結婚生子已經很夠了，一堆講負債的只是目標放太遠」、「沒物欲、不婚不生不買房，自己過得爽就好，這樣還蠻夠用的，也不會在意存款剩多少，只知道要花錢時一定有錢花」。

其中，一位網友認為年薪破百萬的人並非少數，點出經濟問題還是得靠理財方法解套，「覺得沒這麼誇張欸，跟理財還是有很大關係」。這位網友也分享自己的理財觀念，把可支配金算3萬，一份強迫儲蓄、一份隨便花，另一份則是預備金，而儲蓄部分一半買零股，一半存現金，現今又再分一半存美金，維持「可支配金額分三等分」的原則，存款早在年薪破百前超過300萬了，「靠股利就可以把整年管理費繳掉」，也不會為了想省錢而推辭飯局或減少購物。

Dcard 理財 通膨

延伸閱讀

月租不到5千...他開箱北市這處社宅內部超優 網精算：住6年省72萬

iPhone用戶集體怒告蘋果「廣告不實」 纏訟6年和解金連充電頭都買不起

iPhone用戶集體怒告蘋果「廣告不實」 纏訟6年和解金連充電頭都買不起

蘋果爆個資被駭「Apple ID從大陸被要求登入」 3招自保快搶救

相關新聞

29歲女年薪破百萬嘆「沒感覺」 網曝殘酷現實：吃不飽餓不死

在現今物價飛漲的時代，「年薪破百萬」還是夢寐以求的目標嗎？一名女網友在Dcard發文介紹自己剛從商科畢業時，總期待著有朝一日可以過上年薪破百的人生，直到現在29歲的她終於達成目標，卻發現「沒有什麼夢想

美股多元化佈局 應對市場波動

富蘭克林證券投顧表示，聯準會5/3~4利率會議宣布升息兩碼並自六月啟動縮表，初期縮表上限為每月475億美元，三個月後上限...

什麼是「集管帳戶」？專家帶你看懂銀行信託部門的隱藏版全委代操服務

金管會近年陸續鬆綁集管帳戶相關法規的政策下，初期成果已逐漸展現，據信託公會2021年第四季信託業務統計資料顯示，集管帳戶業務規模從2017年的27億元成長到2021年第四季的83億元。其中，2021年較2020年成長了36%。

人生風險四大帳戶 專家傳授「媽保投保術」建構保障

面對職場與家庭雙重壓力夾擊，媽媽們需要好好寵愛自己，富邦人壽提出專屬媽媽族群的保險規劃建議「媽保投保術」，保障層面涵蓋守...

少子化危機！台灣瀕全年15萬新生兒保衛戰！該如何「保大」又「保小」？

在今天「兒女是寶」的時代，相信每個父母在為兒女規劃保障上，更是不遺餘力。有關新生兒保單規劃，小花平台保險顧問提出，在投保前，需先掌握3個「眉角」，就能配置更完整的風險保障。

36歲朱芯儀揭罹乳癌經驗...女性癌症發生率NO.1 癌症險要趁早買！

曾經飾演《犀利人妻》一劇女配角爆紅的36歲女藝人朱芯儀，日前對外公開自己罹患乳癌，目前正在積極接受治療中……；自認為是乳癌低風險群卻在35歲時確診，朱芯儀感嘆：自己沒有服用荷爾蒙藥物、生育3胎都有哺餵母乳至少5個月且沒有乳癌相關基因，唯一一個與乳癌扯上關係的潛伏危險因子，可能就是自己的姑姑也是乳癌患者。對此，她並以親身經歷提醒所有的女性朋友，如果家族裡曾有親友罹患乳癌，建議及早檢測、預防更勝於治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。