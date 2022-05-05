少子化危機！台灣瀕全年15萬新生兒保衛戰！該如何「保大」又「保小」？

台灣已連續2年「生不如死！」根據內政部最新人口統計數據顯示，台灣人口數已連續2年呈現負成長；其中，去（110）年全年每個月出生數皆低於死亡數，不論是粗結婚率或是新生兒數同創歷史新低紀錄，尤其是去年全年出生數為15萬3,820人，比起前（109）年大幅銳減1萬1,429名新生兒，無怪乎根據美國中情局（CIA）公布2021年全球生育率預測報告，台灣總生育率名列全世界最後一名，也意味著因為高齡化加上少子化，這樣失衡的人口結構已然成為更加嚴重的國安危機。

新手爸媽愛注意：新生兒投保需掌握3眉角

在今天「兒女是寶」的時代，相信每個父母在為兒女規劃保障上，更是不遺餘力。有關新生兒保單規劃，小花平台保險顧問提出，在投保前，需先掌握3個「眉角」，就能配置更完整的風險保障：

眉角1、把握7至10天投保黃金期

新生兒出生後，第一件事就是趕緊報戶口、取得姓名和身分證後立即投保，最好趕在出生前、最晚7至10天內要完成投保，因為新生兒篩檢大約7至10天即可得知篩檢結果；透過新生兒篩檢，可以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，一旦檢查報告出現異常，就有可能被延期承保甚至被拒保。

眉角2、先保「大」、再保「小」

所謂的大小，是指保單的要保人應為主要家庭經濟支柱的大人，在規劃保單時，保障涵蓋範圍一定要先抓住那些最嚴重、最無法承擔的風險。此外，為減少保障中斷的風險，建議額外加上要保人豁免保費附約，如果大人符合豁免資格，則家中小孩的保單就不需要繼續繳交保險費，原有保障仍依舊存在。

眉角3、為新生兒配置5大完整保障

小花平台保險顧問進一步表示，有關新生兒保障規劃，最重要的是要妥善配置好5大完整保障，包括：壽險、意外險、實支實付型醫療險／日額型醫療險、癌症險及重大傷病險等；據了解，目前市面上新生兒保險平均每個月費用僅需新台幣1,000元左右，即可輕鬆布局。

0至18歲依不同求學階段「超前部署」孩子保障

「連自己都快要養不活了，還要怎麼養小孩？」根據內政部統計，台灣人口數已連續2年呈現負成長，創下歷史新低紀錄，光是去年死亡數18萬人遠超過出生數的15萬人，再加上今年又適逢虎年（國人過去傳統不喜歡在虎年生子），已有人口專家提出警告：新生兒數恐再探低點，面臨15萬名新生兒保衛戰。

有關台灣超低生育率的迷思與現實，根據中研院社會學研究所最新研究，針對多數主張「超低生育率都是因為年輕夫妻不敢生二胎」這種說法，存在著一定程度上的偏見，實際上晚婚以至於終身未婚且未育，才是促成台灣在後工業化時期生育率持續探底的主要原因；反之，絕大多數已婚夫婦還是有很高意願生育第二個孩子，並非大眾普遍印象認為的「年輕夫妻不敢生二胎」。

另一方面，相關話題小花平台保險顧問從保障角度深入分析，隨著國人平均結婚及初次懷孕年齡逐年上升，懷孕併發症的風險也隨著年齡逐漸增加，由之衍生而來的問題是，高齡產婦比例年增率提高，新生兒罹患先天性重大殘缺的機率也隨之增加，建議準備懷孕的準爸媽們，除了優先規劃好自身保障外，也要超前部署孩子的保障，建議依照0至12歲、12歲至18歲及18歲以上等3種不同求學階段進行規劃。

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