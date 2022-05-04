36歲朱芯儀揭罹乳癌經驗...女性癌症發生率NO.1 癌症險要趁早買！

曾經飾演《犀利人妻》一劇女配角爆紅的36歲女藝人朱芯儀，日前對外公開自己罹患乳癌，目前正在積極接受治療中……；自認為是乳癌低風險群卻在35歲時確診，朱芯儀感嘆：自己沒有服用荷爾蒙藥物、生育3胎都有哺餵母乳至少5個月且沒有乳癌相關基因，唯一一個與乳癌扯上關係的潛伏危險因子，可能就是自己的姑姑也是乳癌患者。對此，她並以親身經歷提醒所有的女性朋友，如果家族裡曾有親友罹患乳癌，建議及早檢測、預防更勝於治療。

有關乳癌家族遺傳的可能性究竟有無根據？根據一項醫學研究指出，這個結論是肯定的：約有5％至10％左右的乳癌來自遺傳，而這些家族性乳癌患者多達半數就像朱芯儀一樣、在40歲以前就被確診罹患乳癌；相較之下，一般沒有家族遺傳基因病史的女性朋友，其在40歲以前確診罹患乳癌的機率，僅有少少低於5％的比例。尤其值得注意的是，有家族遺傳基因病史者，其罹患乳癌的平均年齡相較一般人提早了10年之多。

媽媽們，自己的保障要顧好！

根據國健署最新癌症統計資料顯示，乳癌為台灣婦女發生率第1位的癌症，平均每天約有31位婦女被診斷為罹患乳癌，並有6位婦女因為乳癌失去寶貴性命。值此一年一度的母親節即將來臨，小花平台藉由乳癌這個威脅女性致病風險的危險因子，提醒所有的女性朋友們，一旦不幸身患癌症或是遭逢傷殘變故時，預先架構周全的保障防護網，讓保險更保險，照顧好自己健康之餘，也讓家人安心。

延伸上周母親節專題：「《專題報導》【感恩的心】送給媽媽最好的禮物！」，本文再從職業媽媽和全職媽媽角度切入，各有不同需求和風險考量，以下小花平台保險顧問針對兩種不同身分的媽媽們，提出更周全完善的保險規劃建議：

【職業媽媽】除了基本壽險保障外，「天王級」4大保險保障也必不可缺

一般來說，職業媽媽的最大特點是夫妻倆共同承擔經濟養家者的能力，有可能是「上有老、下有小」的三明治家庭或是由「父母＋孩子」組成的小家庭，考量一般職業媽媽普遍在工作上對於數位工具的應用不感陌生，小花平台保險顧問建議，不妨善用多元的網路投保管道，在不受時間和空間的限制下，隨時隨地都能上網投保，便利、快速且即時，尤其在今天國內疫情持續升溫之際，盡量減少在疫情期間與他人的接觸，同時又能輕鬆擁有周全完善的保險保障，豈不兩全其美！

另一方面，小花平台保險顧問特別針對年齡介於41至55歲的「X世代」媽媽們提出保險規劃建議，考量在這個人生階段中，許多人已然成為家庭的中流砥柱，更是付出了自己的全部心力，在規劃個人保險保障時，千萬掌握「身體仍是健康時」的前提，除了要盡可能及早投保外，也要避免帶病投保且未據實告知；至於在險種的選擇上，尤其是人的一生當中天王級的4大保險保障：意外、醫療、癌症、失能（或是重大傷病）等，更是不可或缺。

【全職媽媽】除了以丈夫為優先考量外，個人防癌保障規劃尤要趁早做！

全職媽媽與職業媽媽差別，最大的不同在於沒有工作和薪資收入，主要負責打理家務和照顧家中老小，全部的家庭收入來自於丈夫，因此保險規劃的重點應該以丈夫為主，此階段建議首重以壽險與醫療保障為優先，以免突然失去家庭支柱而發生經濟危機，頓失依靠、茫然不知所措。

根據美國一項研究指出，絕大多數家庭主婦通常需要每天工作14小時，或是每周工作98小時，這些時數相當於每人獨力打2.5份的全職工作，這說明了全職媽媽的工作量其實與全職媽媽不遑多讓。另一方面，小花平台保險顧問也提醒，作為家庭主婦尤其需要經常下廚做飯的全職媽媽們，考量接觸高油煙的危害是非常大的，恐是潛在肺癌患者的高危險群……，有新研究表明：「做一頓飯等於吸入了兩包煙。」真是要嚇死人了！

除了以丈夫為主的保險規劃建議外，在個人保險保障規劃上，小花平台保險顧問建議，除了最基本的防癌險外，另也可以考慮一次性給付的重大傷病險，一旦確診罹癌一次給付癌症保險金，其保障範圍涵蓋了健保22大項重大傷病（包含癌症在內），現行只要是區域醫院層級以上開立符合投保或續保當時健保重大傷病範圍的診斷書，就能用來申請重大傷病理賠，方便許多。

【有關乳癌小常識】：