老闆投資術曝光 看準1支股每日買10張「估今年賺2500萬元」

通膨物價飆升，近期股市利空罩頂，不過，團購電商老闆486先生表示，每年通膨幅度大約3-5%，如果錢一直放銀行，容易被「吃掉」，利用投資才能增值，並舉例自己幾年前買了幾十公斤的黃金，到如今每日買10張股票，估計光是今年可獲利2500萬元。

486先生今日於臉書發文提及，「我這幾年開始投資，第一個項目是幾年前買了幾十公斤的黃金」，主要是買PAMA 1KG金塊，一塊黃金約116.7萬元，他在一盎司大約1066.93～1100元買進，前年以1900元左右賣出，公司獲利1500萬元，接著委託一家投顧代操這1500萬元，一年下來再獲利500萬，總共賺了2000萬元。

「這幾年我看準一支保守穩健的股票，對，就一支，每天買10張」，486先生持續操作一年多，合計投入2億元，撇除去年股利，光是今年預計可以獲利2500萬元。因此，他建議「不管你的錢多錢少，都必須要投資，最大目的當然是希望能增值，再不濟也要保值」。

網友紛紛說「這年代錢光存銀行真的不行了」，但也有人說「看看成本！沒錢的人怎麼每天買股票啊」、「投資虧錢比通膨還可怕」。