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律師拿55萬給老公「買10張台積電」 網笑：高招直接獲利

聯合新聞網 / 綜合報導
女律師誤將一張台積電的股價價格搞錯，喊出想用55萬買下10張台積電股票，引來網友熱議。路透資料照
女律師誤將一張台積電的股價價格搞錯，喊出想用55萬買下10張台積電股票，引來網友熱議。路透資料照

台股昨(27)日大跌，重挫341.44點，守住16300點大關。台積電在昨日也出現今年新低價位526元，開始打500元保衛戰。一名女律師李怡貞在臉書PO文表示，想一次買10張，卻向先生報錯價碼，想用55萬請先生代買，讓先生笑了，藝人藍心湄見文後也在留言區貼出一個笑到流淚的表情符號。

李怡貞昨天在臉書PO文說：「聽說台X電大跌，我想買十張」，讓先生大驚，「平時買包不手軟消費殆盡，及時行樂又胸無大志，何來錢買股票」，並質疑她是否有錢，沒想到李怡貞卻回答：「十張我花不起嗎？」先生轉為驚訝又開心的眼神，認為老婆終於不再亂買東西要投資理財，直接鼓勵老婆買進台積電，但接下來的對話卻令他相當吃驚，李怡貞說：「我不會買股票啊，我給你五十五萬不用找了，你幫我買」，讓先生以「………………」結束對話。

李怡貞也說，後來自己網搜後才發現搞錯，原來55萬無法買10張台積電，只能買一張還有找。她並自嘲：「唉！怎麼有人還相信投資群組中被冒名的李怡貞律師呢？」

網友見文紛紛留言表示，「還真少算一個0妳不錯」、「55萬買的到10張嗎」、「好可愛的律師，我也是常搞混」、「20幾年前的確有這個價格、可以買10張」、「在煩悶的工作下班後，看看李律說的X話還滿療癒的」，「您還是買包好了，不過至少還可以買到一張，很棒了！」就連藝人藍心湄也回覆一個笑到流淚的表情符號，李怡貞也回覆藍心湄一個跳舞的符號，並幽默回應，「就叫你們不要開九天玄女玩笑，果真，股市跌降肉」。

針對李怡貞的投資說，「用這種方式凹配偶真心羨慕」、「這招高！直接獲利！」也有網友建議台積電現在停損點應設在570點，有人說：「感覺還在800英尺，還沒醬肉，會更低」。也有人認為，其實李怡貞的說法若分十次買零股各100張，將這十次分散在10張裡，「邏輯上也是通的」。

台積電

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