體貼跨世代媽咪！母親節最好禮物...吃大餐不如吃到「保」

每年到了母親節前夕，各大網購通路祭出折扣驚爆價和眾多好康活動；另外，為了體貼媽媽、過節不開伙，各大餐飲品牌紛紛祭出用餐優惠，搶攻母親節檔期商機……，每年到了一年一度這個專屬母親的節日，各項加碼優惠方案齊發，好不熱鬧。

每年為了迎接母親節的到來，小花平台從專業保險角度，針對不同世代的媽媽提出貼心實用的保障規劃建議，舉例來說，年輕準媽媽們在孕前先做好風險保障規劃「讓母嬰無憂」，一定要先買妥意外險和醫療險，另外可以適度補足定期或是終身壽險；其次是蠟燭兩頭燒的職業媽媽們，可以依照個人需求強化健康醫療保障，並提早為退休生活預作打算；最後是上了年紀的熟女媽媽們，建議以養老AJ保障為目的，同步實現家庭資產的保值增值，也為自己的幸福晚年提前做好養老規劃。

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3大跨世代媽媽保單規劃大不同

每到母親節，免不了要準備一份「大禮」送給辛苦照顧我們的媽媽、謝謝媽媽，今年母親節，小花平台提出一個比較不一樣的想法：幫媽媽投保買保險、準備一份不同於以往的母親節禮物吧，不妨從人身安全保障為出發點，為最愛的媽媽規劃既完整且周全的保險保障，「對於一向精打細算的媽媽來說，這份禮物應該是最實用且更具意義！」

據統計指出，新時代女性尤其是年輕女性在個人保險規劃上，較男性更為積極正向，也很捨得將薪資所得投入在保費支出上；對此，小花平台保險顧問統整前述在小花平台露出的母親節相關文章，進一步針對不同年齡層、不同生活狀態女性，提出不同的保障規劃建議：

新婚、有計畫生育的準新手媽媽們

從單身到已婚，因為身分的轉變、需肩負的責任和壓力也有不同。隨著國人女性初婚年齡逐年延後、生育年齡隨之往後遞延，晚婚晚生的「老媽媽」比例也愈來愈高；小花平台保險顧問建議，首先考量0至4歲的幼兒一般抵抗力較弱且缺乏自我照顧能力，遇到意外的機率也相對較高，準新手媽媽們在規劃新生兒保單時，應該以實支實付型醫療險為優先考量，同步將住院病房費、手術費及醫療雜費等納入保障範圍。

此外，隨著年齡段的增長，孩子免不了活潑好動，一不小心很容易遇到意外而受傷，因此意外險也是新生兒投保必不可少的保障之一，其他還有特定傷病險、癌症險或是重大疾病險等險種，可以等到之後綽有餘裕時再進一步規劃，「這樣就可以為孩子規劃更完整的保障了！」

「蠟燭兩頭燒」的上班族媽媽們

除了基本的意外和醫療保障外，針對「蠟燭兩頭燒」的上班族媽媽們，小花平台保險顧問建議，可以進一步以投資型保單搭配醫療險附約，以補足投資型保單不夠的保障部分，同時也強化個人保障的完整度。

另一方面，鑒於肺癌高居國人癌症死亡率之首，且近來女性確診人數翻倍，主要原因在於，一個家庭裡通常是女主人下廚做飯、無可避免地經常接觸高油煙，首當其衝的成為罹患肺癌的高危險群……；這個部分不論哪一種媽媽，只要是經常在家裡開伙，都建議一定要投保癌症險並提高重大傷病險的保額。

屆齡退休的樂活、樂齡媽媽們

到了要退休這個年齡階段，相信大家最關心的話題就是「退休後的勞保年金、勞退，足夠生活使用？」這又牽涉到近來沸沸揚揚的勞保基金破產相關議題，每每聽到勞保基金有破產危機，總是讓人心驚慌，不免擔心自己辛苦一輩子的努力最後可能化為烏有……。

根據媒體報導，有關勞保基金可能破產的危機直接衝擊約13萬人「少領1整年勞保退休金」……，相關新聞先前在小花平台「勞保退休金要月領或一次領？勞保局：掌握3關鍵退休金聰明領！」已有深入分析，究竟是要按月領或是一次領，哪一個比較有利？「根據各人請領資格和條件的不同，並不是每個人都可以自由選擇。」

小花平台溫馨提醒，準退休媽媽們想要穩穩的退休，一定要趁早規劃，除了計算好每個月基本生活開銷、確實掌握生活開銷數字外，尤其要預先做好退休前的理財儲蓄規劃，愈早開始做才愈有利。最後也不要忘了，想請領勞保老年給付前，一定要確認符合確實離職退保、達到請領年齡及符合年資規定等3大條件，以免個人權益受損。