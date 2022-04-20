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公關教母丁菱娟：5種錢不能省 「從貧到富只在一念之間」

聯合新聞網 / 小花平台保險+
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今（111）年農曆春節過後，國內演藝圈內相當不平靜，陳松勇、常楓、明金城及近日的顧寶明等資深藝人相繼逝世，讓人深感人生無常，真的要活在當下、把握當下。小編最近看了一篇網路文章，讀後很有感觸，由世紀奧美公關創辦人、有「公關教母」之稱的丁菱娟分享個人獨創人過中年後的財富自由心法：「從貧到富只在一念之間！」

你要捨得為這5件事大方花錢

「光陰有限，人生只有一次，別活得一生苦悶，到了臨終前才後悔不已！」丁菱娟認為，到了中晚年，每個人都應該將上半輩子辛苦努力賺得的錢好好犒賞自己、對自己好一點，一定要「捨得」為下列5件事大方花錢：

其一是體驗人生的錢：

首先，丁菱娟直說，體驗人生是每個人一生中最應該做的事，不要等到年紀大了，才赫然發現自己其實有許多未曾感受過的人生體驗，不妨從現在開始，藉由旅行到另一個不同的城市「Long Stay」長住一段時間，好好感受當地獨特的風土民情。

她並以自己為例，趁著疫情期間充分體驗「宅度假」，也就是不出國，只在國內、甚至自己住家附近度假，感受一下與往常截然不同的旅遊方式，盡情享受台灣各式各樣的飯店或是民宿服務，「最重要的就是，盡量找些你最願意過生活的方式去花錢吧！」

其二是運動健身的錢：

相信沒有人會想把錢留到看醫生甚至生病住院時才使用，這個前提必須是身體健康，那麼就把錢多花在運動健身吧！丁菱娟以自己為例，除了加入健身中心會員、請專業教練鍛鍊核心肌群外，也盡量抽空散步、爬山、跑步、騎單車、練瑜珈……等，「把錢花在運動健身上面，我認為是最有『回饋』的！」

其三是藝文欣賞的錢：

在有了不同的人生體驗加上鍛鍊出一個健康好身體後，丁菱娟建議，讓自己放鬆壓力、解放心情的錢也不能省，像是偶爾去聽聽演唱會、音樂會或是看看舞臺劇及欣賞畫展……等，不僅賞心悅目，還能打開人生視野、陶冶性情、增加快樂感，「像這些可以讓我們快樂的錢絕對不要省！」

其四是學習才藝的錢：

上了年紀後，學習才藝並非要獲得什麼認證證書，全是為了要培養興趣、豐富人生；正是此時才有時間上課，可以挑選一些自己有興趣的才藝課程像是繪畫、插花、電腦……等，同時也能藉此拓展社交圈、結交新朋友，許多人因此又多認識了一些姊妹淘、哥倆好或是忘年之交，這可說是難能可貴的人生資產。

其五是請人吃飯的錢：

最後，丁菱娟指出，一定要捨得花的錢就是請人吃飯的錢，「這個年紀最需要與家人、老同學或是老朋友們增進彼此之間的感情，一起相約吃吃喝喝、有來也有往，無形中增加不少生活樂趣。另一方面，別忘了經常花錢請兒孫輩吃飯，與兒孫輩之間有良好的互動，自己也可以很快樂。

綜合上述不該省的5種錢，丁菱娟並強調，人過中年，不太需要買太多華麗的衣服或是奢華的物質，建議將以前的物質慾望轉為精神上的滿足，就上述的5種錢即便花了不少，很神奇地讓人感到非常有意義，無形中幸福指數也加分不少。

至於與子女的關係，丁菱娟也有其獨特想法：「就想著兒孫自有兒孫福吧！」把自己照顧好，不給子女添麻煩、帶來壓力，就是送給他們最好的禮物了。尤其更重要的是，想要在經濟上支援子女，切記一定要量力而為，「先想自己再想子女，這不是自私而是放下。」

▌原文出處：

公關教母丁菱娟：有5種錢不能省，從貧到富只在一念之間！

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