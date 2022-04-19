網友票選最高危職業前10名你中了嗎…「做工的人」2招聰明保

俗話說：「360行，行行出狀元！」說得不錯，不論從事何種行業，只要努力不懈、不怠惰，都能夠有所成就。只是，工作百百種，有的容易賺大錢、有的忙碌辛苦僅夠餬口……，不論是何種工作，都有其不為人知的職業傷害或是風險性；以近來國內社會新聞為例，最讓小編印象深刻的，莫過於先前因為不滿被規勸未戴口罩引發紛爭，最後竟然持刀刺死超商店員的駭人事件……，誰能料想一個再普通不過的超商店員，會因為客人的一時「不爽」而丟了性命。

不過，這也正體現出360行不同行業需承受大小風險，不一而足；適逢一年一度51勞動節前夕，小花平台溫馨提醒，不論你從事行業的風險係數高低，身在職場，每個人都可以被稱為是「做工的人」，無關乎藍領或是白領，重要的是，及早做好個人保障規劃，為不可見的人生風險預先做好準備，一旦風險來臨，才不致手足無措！

你的工作危險？網友票選最危險職業前10名有……

前述的超商店員，正好名列網友票選最危險職業的前10名，你也好奇自己的職業究竟危不危險？以下整理一份網路調查，網友票選的最危險職業前10名：

第10名、司機駕駛

獲選原因：好不容易載到客人，不免擔心是不是醉漢會吐在車上？會不會一言不合就成為命案現場？另外還要時時留意機車鑽縫、汽車衝撞等危險狀況，「可不是開開車就好了！」

第9名、藝人明星

獲選原因：當藝人明星卸下光環後，從A咖淪落B咖、C咖，宛如從天堂墜落地獄的心情，恐怕一點也不好過……；如果再有酸民躲在電腦背後敲敲鍵盤、隨便打出來的一字一句，可能輕易就將人推入深淵，憂鬱症、恐慌症誰能擋得住？

第8名、運動員

獲選原因：舉凡在棒球場上被K到頭、籃球場上的運球碰撞、體操單槓的突然失手……，都可能斷送自己的運動生涯，更何況是運動長久性身體傷害也少不了，甚至影響一輩子生活都有可能。

第7名、政治人物

獲選原因：歷史上有許多政治人物都死於非命，因為政治立場的不對盤，很容易引起仇恨甚至大大小小的攻擊，不是槍殺就是意外身亡，諸如陳水扁、連勝文槍擊案件，至今依然歷歷在目。

第6名、超商店員

獲選原因：就如同前述的超商店員被刺死新聞事件，過程相當駭人；除此之外，還要會泡咖啡、整理環境、理貨上架……，就連沒戴口罩也要負責規勸，有網友形容這份工作「簡直需要三頭六臂才能擔任！」

第5名、機組人員

獲選原因：外表看似光鮮亮麗的機長、空姐及空少，經常飛往世界各地讓人羨慕不已，其實也潛藏著不少職業風險，諸如：身體過勞、意外墜機、國際劫機事件及增加染疫機率……等，不可不謂是拿性命在拚搏啊！

第4名、記者

獲選原因：記者經常要面對重大新聞現場，不論是罪犯、震災或是意外現場都已見怪不怪，更不用說近幾年從阿富汗戰爭到俄烏戰爭，每每聽到有記者在採訪過程中被無情砲火擊中不幸身亡的新聞，其危險性難以想像啊！

第3名、消防員

獲選原因：每當一有火災發生，消防員隨即衝進火場救人，能救一命是一命，但是沒有人會知道濃煙前方是什麼情況、下一秒會不會閃燃或是爆炸……，無怪乎網友形容當消防員可謂是一份高危險、高殉職率的工作。

第2名、警察

獲選原因：警察要面對的危機就是「子彈不長眼！」面對惡狠的兇嫌攻擊，警察在巡邏、執勤時遇上的「不確定性」難以預估，可能雙方對峙下的一個閃神或是不小心，當場就中彈送醫。

第1名、醫護人員

獲選原因：醫護人員的工作場合本來就已處處存在著危險，尤其在今天疫情時代，長時間暴露在集合各種病菌、疾病因子的高危環境中，無形中也增加了感染風險，再加上無法準時吃飯休息的過勞職災……，種種的危險因素構成了它危險職業榜首地位。

「做工的人」善用2保單強化健康風險防護網

在51勞動節前夕，小花平台保險顧問建議「做工的人」，除了定期檢視並了解自身保障需求、以確保錢都花在刀口上外，在保險保障規劃上，最好同時納入當時整個大環境因素考量，把握好「聰明保值、資產保值又抗通膨」原則，善用2大保單建構完善風險防護網：

第1張保單、以意外險搭配傷害醫療保險給付附加條款作為個人第1層保障，不論是身故、住院治療或是完全失能等醫療費用支出，可以填補經濟上的損失，不致自己連同家人都陷入經濟困境。

第2張保單、善用利變型壽險或是投資型保單來準備退休金，可以同時兼顧「投資」和「保障」雙向規劃需求；以利變型壽險來說，具有對抗通貨膨脹及隨著時間推移增值的效果，可以依照各人不同人生階段選擇適合自己財務規劃的保額，進而量身打造出最適切周全的風險保障。