小資族刷卡必備！十張熱議信用卡情報不可不知

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「信用卡」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大信用卡網路聲量排行。

許多民眾日常消費除了使用紙鈔外，也會選擇以信用卡付款，信用卡不僅攜帶方便、輕巧，且各家銀行的信用卡於各大通路皆祭出不同的優惠回饋，因此吸引許多精打細算的小資族，選擇優惠對自己最適用的信用卡，藉此累積現金、點數回饋等。

網推無腦神卡就刷這張、例假日回饋也要精打細算

觀察網友熱議的信用卡，可發現民眾對於信用卡的「優惠回饋」攻略相當注重，如許多民眾網購時常用的「玉山Pi拍錢包信用卡」，因日前調整優惠條款掀起軒然大波，有部分網友表示「超商回饋小確幸消失」，也提到部分回饋條款可能降低刷卡的使用誘因，但也有民眾說「對我來說這上限夠用，給過」，認為仍具有小額消費的刷卡優勢；另外也有網友回應推薦「富邦momo卡」，並說到「如果是常買Momo的，用富邦momo卡回饋也不錯」，提醒民眾可根據消費平台決定使用的信用卡。

網友熱議10大信用卡網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而號稱「無腦神卡」之一的「富邦J卡」則因延續去（2021）年的優惠回饋，受到許多網友大推「讚，沒砍優惠續當無腦主力卡」、「維持優惠就給讚」等；此外，每逢例假日便祭出特別回饋的「台新玫瑰Giving卡」也獲得不少民眾表示「假日出去玩可刷這張，回饋不錯」，而有在訂閱影音平台的網友更是大力討論「玉山UBear卡」，有網友就大推「有訂Netflix的刷起來很划算」，並推薦給有相關需求的民眾。

你也有使用信用卡的習慣嗎？信用卡使用方便，且回饋紅利多，不妨參考上述的熱門排行申辦適合你的信用卡，但提醒民眾使用上還是需謹慎理財！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》