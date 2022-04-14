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負債不好嗎？有錢人可不這樣想...他們用「債務」來賺大錢！

樂金文化 / 文‧金賢俊
真正的富豪身上都背負了很多的債務，無法一眼望過去就數得出來的數字，還有最前面的負數標記，令人瞠目結舌。 圖片來源／ingimage
真正的富豪身上都背負了很多的債務，無法一眼望過去就數得出來的數字，還有最前面的負數標記，令人瞠目結舌。 圖片來源／ingimage

並非所有的負債都是壞的。負債中也有不包含這些危險的良性債務，可經常放在身邊。接觸有錢人多了之後，我漸漸對自己的存摺裡有多少錢感到麻木。真正的富豪身上都背負了很多的債務，有時一不小心瞥到客戶的手機畫面裡，有無法一眼望過去就數得出來的數字，還有最前面的負數標記，令人瞠目結舌。原來跟銀行借了數十億元，也可以解讀成他擁有比這多好幾倍的財富。

有錢人愛債務還有另一個理由，那就是資金槓桿（槓桿效應）。槓桿原理是一種物理學理論，利用槓桿與空手舉起相同質量的物體， 使用槓桿會省力得多。而且同樣使用槓桿，其施力點與支點越遠，就越省力。

將槓桿原理運用在財務學上，也有類似效果，假設包含負債的總資產的報酬率與平常一樣，這時負債越多（資金也越多），這時所獲得的報酬也會越高。但這樣的原理僅限定用於好的投資上。因此，要做這樣的投資，當然要更努力創造更多的利潤。另外，因報酬與風險成正比，所以只要降低預期報酬率，就可以提高投資成功的可能性。讓背負債務的風險更低，反而就能提高實際報酬率，這就是所謂有錢人的賺錢魔法。特別是房地產、私募股權基金等以有錢人為對象的投資項目，若投資金額過低，根本別想參與。良性負債宛如一張高級俱樂部的優惠券。因此， 每當看到家中的「絕對不要欠債」家訓，彷彿就是在告訴我們不要成為有錢人。

每個人都害怕欠債，但如上述所說，若是良性債務，克服對它的恐懼是好的。良性債務能幫助你大幅縮短成為有錢人的時間。像我的投資公司的情況，早已在利用貸款極大化報酬率。那什麼是良性債務呢？

《有錢人買的股票和你不一樣》。圖／樂金文化提供
《有錢人買的股票和你不一樣》。圖／樂金文化提供

良性債務是指，期限長，借款條件不影響股票投資成果，且利率低的債務。建議期限至少為三年以上，可以完整經歷一輪股市上漲與下跌的循環；低利率是指本人可分配收入所能消化的利率，或比股票市場平均預期報酬率或平均分配報酬率低的利率。可分配收入是指從固定收入，如月薪，扣除居住費用、伙食費、交通費等固定支出後剩餘的金額。舉例來說，持有房屋的話，以房屋擔保的貸款；或者擁有一份保障退休的安定工作，以此收入為基礎的信用貸款，皆為良性債務。

不可忽視的是，每個人的信用或金融市場隨時都有可能出現遽變， 因此，制定資金計畫時，應確認好貸款合約的法律條件，並接受專家幫助。這是我刻骨銘心的忠實建議。

(本文摘錄自《有錢人買的股票和你不一樣》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

債務 股票 房地產

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