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存款300萬該買房還是買股0050？多數人不考慮秒選這項

聯合新聞網 / 綜合報導
新台幣。圖／聯合報系資料照片
新台幣。圖／聯合報系資料照片

如果你有300萬，會選擇買房還是投資股票？相信這個問題是不少人都會碰到的，一名網友就在PTT貼文表示自己已經存到了300萬元，但卻在房產和股票之間猶豫不決，因此想問問鄉民們「新台幣300萬要歐硬（all in）0050還是買房？」

原PO說原本有考慮要貸8成，買總價1500萬上下的房子，但後來想想目前並沒有急著自住的需求，而且房市好像還在高點，再加上買房子還得花錢裝潢、添購傢俱，讓他覺得300萬元可能不夠用，「想說乾脆投資0050（元大台灣50）好了，你各位覺得呢？以後會後悔沒買房嗎？」

貼文引起不少人討論，「最近大盤走空喔」、「一個套房，一個套牢」、「300萬是要買哪裡？」、「重點是你300萬歐印買房，每個月貸款錢哪來？如果不小心失業怎麼辦？」、「00878（國泰永續高股息）比較保險，現在0050一直掉」、「00878，每年躺著領快20萬」、「台北人300萬買不起的」。

也有網友認為若要二選一的話，最好還是選擇買房，「只有這兩個選擇，一定是買房」、「你終究要買房的」、「300萬買套房差不多吧」、「300萬買40年老公寓吧」、「買房吧，房價這十年來跌多少漲多少」、「1500萬上下只能看舊公寓或舊華廈，新成屋的大樓基本上是不可能了」。

買房 股票

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