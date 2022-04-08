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北漂青年24歲存第一桶金 她不藏私分享撇步網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己的省錢妙招，引網友大讚。示意圖/Ingimage
網友分享自己的省錢妙招，引網友大讚。示意圖/Ingimage

存到第一桶金是許多人的夢想，一名網友發文表示她目前即將出社會滿兩年，就已存到一百萬。她分享，即使北漂、家境不好，仍能靠一些小撇步努力存錢，讓網友直呼要向她看齊。

原PO在「Dcard」發文表示，六月就要出社會滿兩年了，而最近也已存到人生中第一桶金，她分享自己存錢的幾個方法。首先要降低物慾、避免衝動購物，她提到自己的購物車中有很多商品，但因不會馬上結帳，過陣子就會不想買了。其次，她工作日通常會去黃昏市場買食材，回家煮飯帶便當，平均一天餐錢只花100到150元，只有假日會和男友去外面吃比較好的。

第三，則是將存款集中放在高利息的銀行。最後則是存了緊急備用金後，將其他錢拿去投資，她推薦現在有閒錢的大學生可以開始學習投資、存股。而最重要的則是要養成記帳習慣，才能審視還有哪裡可以節省花費。

她提到自己家境不好，高中學費也都是靠獎學金支撐，目前身上仍背負學貸，但她認為學貸利息低，可以先把錢存下來投資，之後再還清也不遲。她表示，雖然在台北租屋、生活花費高，卻不後悔，也鼓舞北漂青年們一起努力。

許多網友分享看法，「其實跟理財沒啥關係，重點是開源。你月薪6萬就比這裡一堆人高了，算算省一點的話，一年存個40幾萬不是問題，真正理財或省下來的大概20萬吧。但是過的太苦了，可以對自己好一點」、「我也24歲，存款124萬，不過我薪水很少4萬而已，都是靠股票投資賺起來的」、「28歲，存款10萬的我，懷疑了一下自己的人生」、「覺得這篇很勵志，加油加油！剛出社會半年的小社畜路過」。

北漂 理財 學貸

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