25歲女存不到「第一桶金」遭男友嫌棄 網見1細節驚呆：很強了

存錢買房是時下許多社會新鮮人的人生目標，但一名25歲女網友就發文表示，她因為還沒存到100萬就被男友嫌棄「怎麼都存這麼少？」但許多人觀察到細節，發現原PO其實非常厲害！

這名網友在Dcard發文，心酸抱怨「25歲還沒存到100萬，被男友說不會存錢」，她表示之前和男友聊過要一起買房的目標，兩人說好一起努力存錢，她的月薪只有35K，但每月盡量存20至25K左右，外加小小投資，到目前已存約80至90萬存款。

原PO表示男友與她同年紀，目前存款已有200至300萬，但男友卻反過來問她「有沒有存到100萬？」，她回答沒有，就被嫌棄「怎麼這麼少？」、「現在年輕人怎麼都沒在存錢？」她坦言聽到當下實在氣到不行。

許多網友看了都紛紛安慰原PO，「我25歲時只有20萬，沒有比較沒有傷害」、「25歲有100萬好強，想當年30歲存款歸0」、「我30歲存款只有10萬，一樣活得好好的」。

更有網友大讚原PO存錢功力超強，「一個月能存20到25K很厲害！」、「一個月開銷一萬到一萬五已經很省了！我很努力想壓到這樣（不含孝親費等等必要支出）都辦不到」。