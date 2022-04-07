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他單身29年存642萬 網友見存款單揪亮點：哪種外幣差很多

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自爆廢公社
擷自爆廢公社

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上PO出一張銀行APP的存款單，並說：「越單身，存款裡面的錢越來越多，我該怎麼辦？」圖中擷圖包括台幣、外幣加總後的金額為645萬，原PO稱這是他單身29年存下來的金額，讓網友看了羡慕，但也有網友直指，這存款金額連買房恐怕都要貸款。

原PO在銀行分別存下台幣和外幣，包括綜存和定存皆有，其中台幣綜存約有51萬，定存則約有201萬，外幣綜存約有31萬，定存則約有358萬，該銀行的存款總金額約為642萬5210元。

不少網友一致認為，單身的話真的比較容易存錢，「好好珍惜現在的數字，等結婚了，數字會越來越短」，不少網友勸進繼續單身，「這點錢還早，繼續單身下去吧！」、「差一年就30年了，加油！還有下一個30年在等你」、「很好啊，繼續保持，有另一半不一定好」。

也有網友認為，其實存了29年才642萬，「其實不多」，「單身29年怎麼會只有這麼點錢？是都花去那了」，「29年六百，你是不是中間有交女友？」、「我今年41歲，結婚10年、小孩三個也沒比你少啊！」。

也有網友幫原PO想這筆錢該如何使用，「可以買台積電，投資起來」，有人建議拿去買房，「趕快去買房子，你就會發現，你這些錢根本不夠，而且還需要貸款」，也有人認為「但可以繳台北市房子頭期款了」。

還有人拿各企業討論最熱的分紅和年終獎金做比較，「29年才這樣嗎？滷肉(編按：聯詠)今年獎金就比你多了」、「長榮的年終獎金你存了29年」。

有網友幫原PO算了一下，發現「今年通膨差不多3趴，再扣18萬！」，也有網友好奇發問原PO，外幣的部份是存哪一種幣值，才能真正達到增值的效果。

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