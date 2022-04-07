「看不上小錢就一定存不了大錢」理財專家夏韻芬教你聰明存退休金

小花平台作為專業保險平台，每周提供專業客觀的分析與建議，教導讀者買對、買夠、買好保險，並用更少的保費買到更多的保障，力求每一分錢都要花在刀口上；不僅如此，在《聰明理財》專欄也不定期介紹國內外理財專家獨家省錢撇步，不論是一筆一筆的記帳術或是獨樹一幟的理財妙招，每每讓人興起想要存錢的念頭：「真是存錢的好方法」、「原來存錢也不難嘛」、「依樣畫葫蘆應該也能輕鬆存到一桶金」……，說到底，小編誠摯地希望每位讀者看完文章後，都能找到最適合自己的投資理財方式，一步步累積財富、打造心目中的理想生活。

打破小錢變大錢迷思：看不上小錢一定存不了大錢

本周小花平台與讀者分享國內財經專家及知名主持人夏韻芬自創的「退休金自己賺」投資理財觀念，首先要打破小錢變大錢的迷思，「看不上小錢就一定存不了大錢」，她以身邊許多投資人為例，相信小錢就可以「定時定額」變成千萬富翁，隨著每段時間標的物的價格不同，投入固定金額在高點買少、低點買多，長期下來便能拉低平均成本，並藉此獲利。

從上述這段文字，相信讀者已經看出關鍵點了，切記要把握好高點買少、低點買多，不然就是時間要拉長；夏韻芬舉例說明，1個月存入新台幣1萬元的定時定額，如果以5％報酬率、30年時間來計算，預估可以存到818.6萬元，她同時強調指出，除了前面提到的2個關鍵點外，更重要的是，認清風險，不要期待過高的報酬率。

另一方面，夏韻芬也提出「覺醒投資」觀點：不同年紀都可以打造黃金級的退休金。她認為，以年輕人來說，每個月存入3千元至5千元開始投資理財，都是非常好的開始，但是最忌諱的就是不存錢，「比起物質，年輕人更需要做的就是存錢，就算你現在是25K沒有關係，等你慢慢自我增值到30K、40K、50K……，賺錢的能力增加了，可以存下來的錢自然也變多了。」

夏韻芬強調，年輕人有一個很好的優勢，就是時間是站在自己的這一方，換句話說，可以有很長的時間等待報酬率；不過，如果已屆中年，可能就要有覺醒意識，投資理財必需花費更高的金額及更有紀律的方式，才能確實的執行退休金自己賺的能力！

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333生活模式：工作＋興趣喜好＋社會公益

根據中華民國退休金協會和智富月刊共同退休金理財規劃調查，針對全台22縣市800位35歲至60歲負責個人或是家庭理財規劃的民眾進行訪問，其中有兩個調查結果值得討論，夏韻芬的分析是「有開心也有擔心！」

首先開心的是，在該項調查結果中，有97.1％的民眾已經著手進行退休規劃，對應之前5年前的調查結果，只有5成民眾著手準備退休規劃，已經成長將近1倍。

至於令人擔心的部分，夏韻芬指出一個現實的問題，民眾對於期待退休年齡的平均值，從5年前的58.3歲延後到今天的60.86歲，這使人聯想到在軍公教年金改革、長壽趨勢及低利率的總體經濟環境等不利因素考慮下，民眾對於退休出現壓力，使得時間的合理期待平均值延後3年。

夏韻芬主張，自己開心生活才是最重要的；在其所著的《找個理由來退休：夏韻芬富樂中年學》一書中指出，在退休前的確需要在財務上有一定的安全度（一個安心的財務數目），但是並不代表一定要完全退出職場，每天環遊世界、遊山玩水才叫作退休，「我認為的退休是在建立財務安全度之後，換取對於工作和生活樣態安排擁有更大的自由度，並能隨心所欲過著自己想過的生活。」

夏韻芬以自己為例，她說在走過半世紀人生之後，終於累積了退休金；另一方面，工作量下降到2/3，此時才有比較多的彈性來規劃自己想要過的生活，接著她又自行摸索「333」的生活模式：1/3在工作、1/3做自己喜歡的事，像是運動、畫畫及在學校兼課等，還有1/3則投入社會公益。

最後，夏韻芬提醒，想要退休得漂亮先要掌握好2個要領：

要領1、投資理財永遠不要嫌早，更不要因為錢小而不開始儲蓄或是投資，切記所有的財富都是從小錢開始長大。

要領2、永遠不要貪求高報酬率、選擇高風險的工具或是策略。