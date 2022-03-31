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人生第一支股票該買哪支？ 這檔最多人推薦：不用教吧

聯合新聞網 / 綜合報導
越來越多人會投資理財來增加財富。示意圖／路透
越來越多人會投資理財來增加財富。示意圖／路透

在萬物齊漲、薪水不漲的年代，想要累積財富就得靠理財，因此不少人紛紛到證券商開戶買股，期盼能夠盡早賺到第一桶金。一名網友在PTT發文表示自己是新手沒買過股票，近日開了戶頭，打算購買人生第一支股票，但沒有經驗的他不知該怎麼選擇，於是希望鄉民們給予意見。

原PO以「證券戶開好了，第一支股票該買？」為題，發文表示這幾天把證券戶頭開設好了，打算投資人生第一檔股票，他笑說通常第一次打麻將都會贏錢，代表有新手運，那麼買股票是不是也有新手運，「買第一支股票應該就能財富自由了吧？」

不少鄉民紛紛提供意見，「2412（中華電信），絕對不虧錢」、「你要開戶應該有口袋名單了吧？」、「買昨天漲停板的飆股」、「歐印（all in）陽明」、「all in 長榮」、「新手乖乖定期定額買0050吧」、「友達，連配3年股息超賺」、「存股就要選宏達電」、「第一次買一律建議2498（宏達電）」、「買金融股，先體驗一下」、「tsla真心不騙」。

而「護國神山」台積電更是許多人推薦的名單，「第一手台積電」、「十張2330」、「all in 護國神山」、「歐印台積不用教吧」、「2330買10張，過幾年就財富自由」、「all in 2330，人生只有一次，不要不信」。

股票 證券商

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