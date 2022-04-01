他發明「大富翁」桌遊...靈感來自大蕭條裡的小確幸

查爾斯．達洛（Charles Darrow）是一名42歲的供暖工程師，1933年住在賓夕法尼亞州日耳曼敦（Germantown），日子過得很艱難。達洛已經三年沒有穩定的工作了。他的妻子懷上了他們的第二個孩子，為了使餐桌上有肉和馬鈴薯，他想盡一切辦法打零工。他修補混凝土、修理電器，甚至幫富人遛狗。然後，不知從哪裡冒出來一個想法，讓他像火箭一樣一飛沖天。

達洛的故事很奇特。在我看來，它沒有明確的寓意，也沒有任何關於成功的深刻真理。雖然我希望它有，這樣講起來就容易多了。一個好的故事應該要具備某個焦點，某個關於人類意志和工作的隱含主題，或者是愛，或者是恨之類的。但這個故事沒有特別的重點，這只是一個曾經貧窮的人的故事，他有一個很棒的想法，然後幾乎轉瞬間就變得富有了。

如果你打算效仿幸運的達洛，讀完這篇故事，你一定會大失所望。沒有已知的方法，可以迫使一個偉大的構想出現。如果你想產生一個達洛式的想法，你所能做的就是繼續你的日常工作，並希望有一天，這樣的想法會自己出現。

這個故事只說明了那句老生常談─世事難料。你不會知道下一個星期會發生什麼事。也許這句老生常談很適合讓你謹記在心。這當然可以形成樂觀主義的基礎。不管你今天感覺自己有多麼失敗，你怎麼知道明天會發生什麼？也許，某個遙遠的命運之輪，正在為你醞釀一場爆炸性的好運？

但讓我們停止這種胡思亂想吧，這樣是沒有結果的。讓我們回到快樂達洛的故事上。

在宜人的1920年代，和數百萬其他中等收入的美國人一樣，達洛也只是一名股市裡的小股民。他的微薄投資在1929年的經濟崩盤中遭到粉碎。現在，在1933年寒冷的冬天，他有大把的時間，夢想著如果能夠成為富人該有多好。他不僅想要普通的富有，還想要驚人的富有。他獨自玩著「要是那樣會怎麼樣」的遊戲─這當然是世界上最悲傷的遊戲之一。他想像著如果他這樣做而不是那樣做，他的股票投機會產生什麼樣的結果。他想像自己從大蕭條中走出來，成為一名房地產大亨。

然後他想到，這種遊戲可能也會吸引其他人。在大蕭條時期，幾乎所有的中產階級都缺錢。達洛認為，也許缺錢的人會覺得，可以暫時想像自己坐擁巨富的遊戲很有趣；也許可以用假的100美元鈔票來玩這個遊戲；也許這個遊戲可以是個與買賣和租賃房地產有關的遊戲...。

達洛善於使用工具，而且還具有相當的藝術天賦。他偶爾會做一些拼圖遊戲和他遊戲來娛樂。這時他坐下來，在一塊圓形油布上畫出街道和住宅區的輪廓。他用大西洋城內的街道來命名─大西洋城是紐澤西的海濱度假勝地，他生活過得不錯時曾在那裡度假。他用當地一家商店的免費油漆樣品為初步的設計上色。接下來，他從一個木材場找到了一些免費的木塊，切成小房子的形狀。然後，他還找到一些薄紙板的碎片，用來做成地契。

當時，他並沒有想過出售這款奇怪的新遊戲。他只把它當作是家人和朋友晚上的消遣（當然，那時還沒有電視）。達洛和妻子以及朋友們使用一對骰子、一些從年輕人那裡借來的玩具鈔和彩色鈕釦作為代幣，一起在晚上和週末玩這款遊戲。他們不斷改進這款遊戲：增加新的規則、新的複雜性。最終，這款遊戲在社區引起了一陣轟動。

達洛把這款遊戲命名為「大富翁」（Monopoly）。

過了一段時間，朋友們開始要求他為他們製作成套的遊戲。他照做了，每套售價不一，大約1美元左右。這款遊戲的消息傳了開來，很快他每天就產出兩套手工製作的遊戲─僅僅依靠口碑的力量。這項工作並不輕鬆，但總比以遛狗為生來得好。

當達洛手工製作了大約100套遊戲時，他已經筋疲力盡了。現在訂單來得比他做的速度還要快。一位從事印刷業的朋友提議，幫他印刷「大富翁」的棋盤，達洛如釋重負的接受了。他現在把產量提高到每天六套，但仍然無法滿足需求。他把這款遊戲展示給當地的一些零售商，以及費城的幾家百貨公司，對方都很感興趣。當一家大百貨公司向他下了「大富翁」套組的批發訂單時，他發現他無意中創造的東西已經遠遠超過他的想像。「大富翁」才誕生了幾個月，但市場需求已經太大，不可能由一個家庭工作坊來承包。達洛先取得了版權，並把整個生產過程外包給他的印刷業朋友。

又過了幾個月，這家印刷廠也超出負荷了。費城和其他城市的商店都在大量訂購─一次訂購100套、200套、300套。商店無法快速買到這款遊戲來滿足市場需求。這家印刷廠生產得不夠快，達洛也被運輸、帳單和採購方面的業務文件淹沒了。他已是騎虎難下。

新創企業很少能以如此驚人的速度成長。達洛現在面臨著一項抉擇：他可以借錢或出售股票，來籌集資金興建一家大型製造廠；或者他可以用抽權利金的形式，將遊戲授權給一家已經擁有製造廠的公司。

他後來解釋，在做出這項選擇時，他把「大富翁」的規戒牢記在心。這款遊戲的一項主要原則是，你可能會因為過度擴張而陷入嚴重的麻煩。帶著這個想法，他去找派克兄弟（Parker Brothers）。

1883年成立於麻薩諸塞州塞勒姆（Salem）的派克兄弟，是美國最大的桌遊生產商。達洛認為，如果有人能夠成功製造和銷售「大富翁」，非派克兄弟莫屬。

派克兄弟仔細研究了這款新遊戲。多年來，這家公司一直遵守著關於什麼是好遊戲、什麼是壞遊戲的嚴格規則來獲利。一項規則是遊戲應該要很簡單，另一項規則是遊戲時間不應該超過45分鐘。「大富翁」嚴重違反了這兩項規則，同時也違反了其他規則。派克兄弟認為，這款遊戲總共包含了52項「基本錯誤」。於是他們拒絕了達洛的提議。

達洛心情很沮喪，但決心要讓他蓬勃發展中的事業繼續下去，他回家訂製了5,000套新遊戲。儘管存在這52項基本錯誤，但人們仍然爭先恐後的購買這款遊戲。1934年的耶誕節即將來臨，這5,000套新遊戲甚至在印刷廠生產出來之前，就已經預售給商店。達洛每天工作14個小時，就為了趕上出貨進度。

派克兄弟一直在密切關注室內遊戲市場，尤其是在耶誕節期間。當這些瘋狂活動的報導傳到塞勒姆的總部後，這家公司開始懷疑把達洛趕走的決定是否正確。該公司的一份報告指出：「突然之間，52項基本錯誤似乎都沒那麼糟糕了。」派克兄弟勇敢承認了自己的錯誤，找到了達洛，並向他提出一份公司發言人所謂「誘人的權利金合約」。

達洛接受並簽署了合約，然後拖著疲憊的步子去度假了。

圖為2008年世界「大富翁」遊戲冠軍安東尼歐，在西班牙馬德里某飯店高舉大富翁遊戲盒。 路透

派克兄弟開始在全國各地推廣「大富翁」。公司很快發現達洛交給他們的是燙手山芋。隨著1935年耶誕節銷售旺季的臨近，公司收到了大量電報訂單，不得不把它們裝在走廊上一排排的洗衣籃裡。會計部門超過負荷到不可思議的程度。為了尋求幫助，派克兄弟打電話給波士頓的一家會計師事務所。會計師睜大眼睛盯著那些洗衣籃，然後回到了波士頓。他們不惜任何代價都要推掉這份工作。

情況就這樣持續下去。正如該公司的報告所言，「大富翁」是派克兄弟有史以來最受歡迎的遊戲，也仍是市場上最暢銷的遊戲。該公司現在已產製出 15種不同語言的成品。該公司平均每天會印出2.1億美元的「大富翁」鈔票（每套約1.5萬美元）。總而言之，自1935年以來，該公司總共售出了約7,000萬套遊戲─並印刷了大約1兆500億美元作為遊戲中的資金。

至於達洛，則有大量美元流入了他的銀行帳戶─這些不是「大富翁」遊戲裡用的玩具鈔，而是法定貨幣。他在46歲的時候退休了，此時距離與派克簽下合約還不到三年的時間。他再也不用工作了。那名在42歲時破產且無業的人，現在成了百萬富翁。不僅如此，在他的餘生中，他還會繼續收到巨額的權利金支票。他1970年去世時，已是一名千萬富翁。他的遺孀仍然持續收到這些支票，當然他的後代也將永遠收到這些支票。

《刻意致富》。圖／樂金文化提供

只有派克兄弟、他的遺孀和幾位密友知道，他從這個偉大的想法中賺了多少錢。我最近向公司總裁愛德華．派克（Edward P. Parker）詢問，他們與達洛達成了什麼權利金協議，但這位總裁回答說，這些資訊屬於「機密性質」。業內有一個聽起來頗合理的猜測是，達洛可能從「大富翁」中賺了大約 2,000萬美元。正如派克總裁所指出的那樣，達洛也藉由「明智的投資這些資金」增加了他的財富。

讓我們下個結論：在達洛去世的時候，他可能擁有比包含在幾千套「大富翁」遊戲裡更多的財富。

(本文摘錄自《刻意致富》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)