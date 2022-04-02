從礦工身上找到商機...LEVI'S創造世界第一條牛仔褲

出處：唐納德．瓊斯（Donald T. Jones）

那個小個子男人走下跳板，來到碼頭上，凝視著四周。他心想，1850年2月的舊金山肯定與紐約不同。

在之前的兩年裡，李維．史特勞斯（Levi Strauss）在紐約的家中，一口氣讀完霍勒斯．格里利（Horace Greeley）在《論壇報》（Tribune）上所寫的關於西部的每一個字。當史特勞斯20歲生日時，到了可以獨自出發的年齡，他只有一個地方可以去，那就是加利福尼亞。旅程開始時，他帶了足夠開一家小商店的貨品上路，但當他到達舊金山時，除了一捆帆布之外，他已經賣光了所有東西。

「你拿的是什麼？」

史特勞斯將頭轉向那個聲音。

「我說，你腋下夾著的是什麼？」那人重複道。年輕的史特勞斯盯著提問的人，他的鬍子沒修整，衣服也很骯髒。

「帆布。」史特勞斯回答。

「你要拿它做什麼？」

「把它賣到礦區當帳篷。」

「真不巧，」這名礦工評論道，「你應該帶褲子來賣的。」

「為什麼應該帶褲子？」史特勞斯想知道。

「在礦井裡，」這名礦工解釋，「褲子一點也不耐穿。我找不到一條強韌耐穿的褲子。」

史特勞斯考量了一下眼前的新情況，然後做出了一個決定，這個決定為他帶來的名聲僅次於拿破崙。

「走吧。」他說，他把那個人帶到街角的裁縫那裡。很快的，這位礦工就穿著一條耐用的帆布褲子，昂首闊步的四處行動了。

那名快樂的淘金者滿城炫耀他的新褲子。「看看這條褲子，」他吹噓道：「老天，以前誰穿過這麼結實的褲子嗎？」

這下子聲名遠播，其他礦工都來找那名製作「Levi's牛仔褲」的傢伙。

史特勞斯的帆布一用完，就把錢寄回給他的哥哥，並指示他：「把你找得到的帆布通通都買下來。」在等待回覆的同時，他進行了唯一的冒險，投入了淘金，結果也頗為順利。

1850年夏天，史特勞斯回到沙加緬度（Sacremento），開了一家不大的商店。到了冬天，這家企業已經賺到了足夠的錢，可以在舊金山開店了。史特勞斯的乾貨和服裝業務生意興隆，他也開始製作齊腰高的工作服，這款服裝可以耐得住在這個勞動國家生活和工作上的磨損。

他承接褲子的訂單，由裁縫裁剪布料，並僱用婦女在家裡做縫紉工作。到了1853年，他已經僱用了所有他能找得到的裁縫和女縫紉師。

史特勞斯的生意非常成功，以至於他不得不多次搬遷到更大的場所。他的兄弟和妹夫也加入了他的行列，在1860年代，他們搬到了現在位於炮台街（Battery Street）的地方。

由於口碑宣傳起了作用，銷售額迅速成長。在最初的造型上只有一個主要的變化，據說，靈感來自於一名叫做阿爾卡利（Alkali）的礦工。

阿爾卡利有著把礦石標本裝在口袋裡到處跑的習慣。這些標本又沉重又有稜有角，他不停的把它們塞進口袋，塞到口袋都裂開了。

當這種情況發生時，阿爾卡利會去最近的城鎮─內華達的維吉尼亞城，讓一名裁縫縫合這些裂縫。這樣的事發生了一次又一次，每次裁縫都很生氣。「別再把那些該死的石頭揣在口袋裡了，」他會大叫：「我不想再縫這些裂縫！」但是阿爾卡利還是依然故我，於是裁縫想出了一個玩笑。

下次當阿爾卡利又帶著他那破了口袋的褲子進來時，這位裁縫就拿鐵匠用的黑色鐵釘，把口袋固定回去。所有維吉尼亞的人都被這個惡作劇逗樂了，而此後阿爾卡利的口袋便一直完好無損。

之後，這名裁縫前往舊金山時，告訴史特勞斯他們對阿爾卡利開了這個玩笑。「你的想法很好，」史特勞斯指出：「事實上，這個點子值得在我們的工作服上一試。不過，用銅鉚釘效果可能會更好。當褲子弄濕了，鐵可能會在褲子上留下一道痕跡。」

這個想法奏效了，史特勞斯說服這位裁縫申請了一項專利，在Levi's工作服上所有會拉扯到的部位都用銅鉚釘加固。然後史特勞斯僱了這位裁縫來經營他的工廠。

LEVI’S創辦人史特勞斯創造了牛仔褲，他還說服裁縫申請專利，在所有會拉扯到的部位都釘上銅鉚釘。 圖擷自 LEVI'S IG

史特勞斯開設的利惠公司（Levi Strauss and Company），其驚人成長在很大程度上歸功於其舒適且實用的褲子。設計很合身，臀部低，舒適且沒有束縛，褲管則呈錐形。褲子很強靭堅固，這並不意外，因為它必須經過47次獨立的縫紉作業，採用17種線，布料則是世界上最重的牛仔布。

史特勞斯發現，在法國的尼姆，織工們已經開發出一種特殊的布料，這種布料非常適合他製造的褲子。丹寧（denim，牛仔布）這個詞源於尼姆（de Nime）這個名字。史特勞斯與鎮上的紡織廠達成了一項協定，他所有的布料都是從他們那裡採購的。

精心的生產流程和對品質的堅持，使Levi's牛仔褲以堅固耐穿著稱，這種聲譽始終屹立不搖。多年來，總部源源不絕的接獲各種讚譽，像是有來信描述如何用這種褲子作為牽引繩，將汽車從泥坑中拉出來。這類故事已是司空見慣，但最奇怪的故事是有關於火車的事件。

查爾斯．艾舍斯特（Charles Ashurst）後來成為洛杉磯的一名律師。1899年時，他是一名消防員，正在搶救一輛舊式燃木動力的火車頭，這節火車頭正拉著七節滿載原木的車廂。在距離亞利桑那州弗拉格斯塔夫（Flagstaff）大約16公里的地方，提供燃料的補給車和第一節車廂之間的連接處斷裂了。艾舍斯特講述了當時發生的事情。

「我們的工程師就像當時亞利桑那州的所有男人一樣，穿著有銅鉚釘的Levi's牛仔褲，他脫下了褲子，把它放在水箱裡浸濕，串成一根繩子，用它來連接引擎與火車，然後繼續前往弗拉格斯塔夫的旅程⋯⋯居然就這麼過關斬將了。」

史特勞斯終身未婚，他可能一直是個孤獨的人。有一次，有人問他是否認為財富帶來了幸福，他若有所思的回答：「我是個單身漢，我想我需要做更多的工作，因為我的整個人生都是我的事業...我的幸福在於我的日常工作。」然後他又補充說：「每個人能感到滿足的情況都截然不同。」

史特勞斯是一名細心的管理者，把生意經營成了家族事業。他從不需要向外尋求財務上的援助。1902年他去世時，享年73歲，他把事業留給了侄子。沃爾特．哈斯（Walter A. Haas）娶了史特勞斯的一名外甥女，並於1928年當上了總裁。雖然史特勞斯去世了，但他善於觀察和分析的特點依然影響著他的公司。

山貓和鉚釘的故事也很有代表性。1937年利惠公司的兩名員工外出打獵，其中一人射中了一隻山貓。「牠的爪子很厲害，」這名槍手說：「就像一隻成年的野貓。很奇怪，不是嗎？貓可以隱藏起它的爪子，你甚至不知道爪子藏在那裡。只要好好藏起來，這樣就不會抓到東西了。」

這句話引發了他朋友的思考。最終，他找到了一種方法，把Levi's褲子後方口袋上的鉚釘隱藏起來，這樣它們就不會刮傷家具、室內裝潢或馬鞍皮革了。

史特勞斯終其一生中，都展現出勤奮、能幹和獨立的特質。但是，他的親密夥伴們對他的印象卻往往是其他的特點。喬．法蘭克（Joe Frank）就是其中之一。法蘭克在這家公司工作了超過66年。86歲時，他還在銷售部工作。當他想起他的老朋友時說：「他是我認識的人中最好的人之一。他是位溫和的人，非常聰明，最重要的是，他很仁慈。」

史特勞斯成功後做的第一件事，就是設立了一個包羅廣泛的大學獎學基金。在他去世後，他的遺囑中包括為許多慈善機構提供物資，包含三所教會孤兒院：希伯來、羅馬天主教和新教。

自從史特勞斯去世後，該公司已經擴展出廣泛的服裝種類，但基礎仍在於當初由一位不知名的健談礦工首次穿上的Levi's牛仔褲。在向全世界傳播西方文化的過程中，這些褲子發揮了最重要的作用。Levi's牛仔褲在大多數國家都有銷售，在許多國家也都有仿冒品。

《刻意致富》。圖／樂金文化提供

史特勞斯累積了大量財富，但他致富的機會卻還不如你。更高的工資和有效的廣告，使得今天的美國人成為史上最有購買力的群體。要想成功，你只需要記住一件事─你的極限就在你的思維所能觸及之處，你能夠自行決定什麼是機會、什麼不是機會，然後盡力去抓住它。

(本文摘錄自《刻意致富》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)