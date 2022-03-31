懶人必讀！三種勞保老年給付領哪種？ 金額還可線上算

您想幾歲退休？勞動部日前公布的調查指出，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，比109年還提前0.3歲；而國人平均壽命則逐年提升，109年是81.3歲。日漸提前的退休年齡，對比逐漸提高的平均餘命，代表退休後的生活只會比預期更長。調查也指出，民眾規畫退休後的生活費來源大宗，正是勞保老年給付及勞退金（佔69.4%）。因此了解勞保退休金跟老年給付，是規畫退休生活的重要關鍵。

「勞退跟老年給付怎麼分？」相信這是許多人的困惑。勞工退休金的法源是「勞基法」，保障的是「受僱勞工」。94年7月1日後的新制，規定雇主須每月幫勞工提繳不低於月薪6％的退休金，存在勞保局設立的個人退休金專戶。

而勞保老年給付是根據「勞保條例」提供的社會保險給付，除了受僱勞工外，無一定雇主或自營作業的勞工也能參加。勞工只要依規定繳交保費，符合一定條件，便可向勞保局提出申請。為避免混淆，本篇僅解析「勞保老年給付」。

目前勞保老年給付分三種：一次請領老年給付、老年年金給付、老年一次金給付。僅97年12月31日之前有勞保年資的勞工，才能選擇一次請領老年給付，98年1月1日後開始參加勞保的人，適用老年年金給付或老年一次金給付，相關條件可參考下圖。

勞保老年給付條件與標準。製表整理/好險有小琪

如何知道自己的勞保年資？老年給付可以領多少？只要準備好健保卡卡號、戶籍謄本上的戶號，或是擁有自然人憑證及讀卡機，就可以上勞保局e化服務系統查詢。

通常擁有97年12月31日以前勞保年資的勞工，會在一次請領老年給付和老年年金之間猶豫，到底哪個划算？

假設65歲的李先生，勞保年資35年，且申請前三年平均月投保薪資、加保期間最高60個月的平均月投保薪資都是45800元，他可以一次請領老年給付229萬或是老年年金給付每月29816元。李先生若選擇年金，領超過6.4年的總金額就超過一次請領老年給付的229萬。李先生：「現代人活那麼長，那當然是年金划算啊！」若現行規定來說是如此，但未來制度有可能改革。

勞保基金最近一次精算報告指出，勞保基金恐將在2028年破產，換句話說勞保若未改革，支出大於收入的缺口持續擴大，6年後勞保基金就會歸零破產。我們還無法確定未來改革的方向，只能先了解自己的老年給付內容，評估後再決策。重要的是除了勞保退休金跟老年給付，也要多幫自己規劃其他退休金來源，才能老得優雅。

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