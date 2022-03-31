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竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

8年不出國玩、騎機車趕場 「果凍姊姊」省出雙北3房與跑車

聯合新聞網 / 綜合報導
「果凍姊姊」楊晨熙分享擁有3房與跑車的理財方式。圖擷自Facebook
「果凍姊姊」楊晨熙分享擁有3房與跑車的理財方式。圖擷自Facebook

前兒童電視台「果凍姊姊」楊晨熙曾在3月初分享她坐擁3棟房及跑車的秘訣，表示現今的成就皆是自己一步一腳印努力得來，面對外人的質疑，她帥氣回應：「我是立志想當Sugar mommy的好嗎！這樣才有挑戰性嘛！」

楊晨熙在Facebook發文指出，很多人認為藝人是高收入工作，薪水輕鬆入袋，然而她澄清「不是什麼大咖藝人，一場商演可能就幾十幾百萬，沒有工作就是零收入」，因此從以前至今，就過著「多工」的生活，從原先兼職3到7份工作，月薪僅4000元的姊姊時期多帶便當回家當晚餐，到創立自製玉石手鏈品牌，7、8年不出國，騎車趕場都快睡著，她都甘願忍受，「就是要想辦法賺錢啊！」

如今的楊晨熙已晉升「有房有車族」，不僅購入百萬跑車，還擁有台北市松山區及內湖區、新北市林口區共3間房，即使目前生活無虞，她還是遵守分散風險的原則，投資經營餐廳、髮廊、電商、行銷公司4個副業，月入20萬元，成為貨真價實的斜槓青年。對於他人的酸言酸語，她問心無愧，更開玩笑立志當「乾媽」，「有人想要sugar mommy嗎？再等等我，我繼續打拚」。

斜槓 薪水

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