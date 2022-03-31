勞保退休金我該月領還是一次領？勞保局：3關鍵看過來

每每聽到勞保基金' rel='勞保基金'>勞保基金有破產危機，總是讓人心驚慌，不免擔心自己辛苦一輩子的努力最後可能化為烏有？根據勞保局最新公布勞保基金精算報告指出，勞保預計破產時間從原先預估的民國115年「延後」2年至117年，潛藏的負債更高達將近新台幣11兆元；換言之，許多人繳了一輩子的勞保基金將在6年後破產，這不是危言聳聽，也不是不可能發生的事情，實在是刻不容緩亟待正視的課題！

勞保破產：預估有13萬人將受到影響！

有關「勞保基金要破產」這件事首當其衝受影響的將有13萬人「少領1整年」勞保退休金；根據勞工保險條例規定，勞保退休金法定請領年齡自今（111）年起將調高1歲，也就是必須年滿63歲才能請領，直接影響已達原本法定年齡即可請領勞保退休金的民眾，預估全台約有13萬人將受到影響。

另一方面，有關勞保基金破產相關問題：勞保基金為什麼會破產？為什麼勞保基金不能倒？面對勞保基金破產危機，你我該如何拯救自己的退休金？以下跟著小花平台一起來了解為什麼勞保基金會破產？

首先，說到勞保基金破產的最主要的原因還是歸結於人口結構快速改變，其中因為生育率下降與出生數減少而帶來的少子化問題，使得有能力繳納保費的年輕族群愈來愈少；另一方面，隨著今天醫療科技日新月異，致使死亡率下降、平均餘命延長，無形中加速了老年人口比率的上升，各項社會保險的年金給付也將隨之增加。

其實有關於勞保基金破產這件事已不算是新聞，可說是舊聞了，根據勞動部勞保局公布的《勞保財務精算評估報告》顯示，勞保基金自106年起就已出現保費支出高於保費收入的情形；換句話說，這4年來勞保持續入不敷出，出現逆差，如果勞保不進行改革、收支缺口持續擴大，預估勞保基金將在6年後、117年就會「歸零」破產！

面對勞保基金的財務危機，可說是迫在眉睫、刻不容緩了，最讓時下年輕世代感到憂心的是，勞保保費恐怕會愈繳愈高，等到退休時，卻可能愈領愈少，甚至還得接受勞保基金恐有「破產」之虞。

許多人擔心勞保基金破產，傾向老年給付一次領，這樣對嗎？究竟是要「按月領」或是「一次領」，哪一個比較有利？小花平台提醒你，根據各人請領條件的不同，並不是每個人都可以自由選擇。

依照「勞工保險條例」規定，老年給付分為3種給付項目，包括：老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付等，凡是在民國98年以前就加入勞保的勞工，可以選擇一次請領老年給付；至於98年以後初次加入勞保的勞工，則不得選擇一次請領老年給付。

以下整理勞保老年給付一次請領的資格： 1、參加保險年資合計滿1年，年滿60歲或是女性被保險人年滿55歲退職者。 2、參加保險年資合計滿15年，年滿55歲退職者。 3、在同一投保單位參加保險年資合計滿25年退職者。 4、參加保險年資合計滿25年，年滿50歲退職者。 5、擔任具有危險或是堅強體力等特殊性質工作合計滿5年，年滿55歲退職者。 6、轉投軍人保險、公教人員保險，符合《勞工保險條例》第76條保留勞保年資規定退職者。

最後，勞保局提醒，勞保老年給付是提供勞工在工作期間投保勞保的退休「權益」，務必一定要確認好3個關鍵，以免個人權益受損：首先要達到請領的年齡、其次是符合投保勞保期間的年資規定、最後是要確實辦理好離職退保，需特別留意喔！