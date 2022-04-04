28位傳奇富翁的6大捷徑大公開 「刻意致富」這樣做

在這個薪水不漲萬物漲的年代，邁向致富的道路長又遠，使得人生的道路苦又難，如果能用最高效率擺脫窮困，還有誰會想要漫步緩行。事實上，現實生活中真的存在有不少快速致富的有錢人，他們運用各種策略和行動迅速達陣財富自由的目標。跟著《蘇黎士投機定律》作者馬克斯‧岡瑟（Max Gunther）的分析，我們也能取得28位百萬富翁朝向致富的6大捷徑。

捷徑一：獨創想法

獨創性或創造力，做為一種思維習慣，是很難隨意喚起的，也可能是無法教導的。一些心理學家和其他專家常在產業界活動，他們試圖把這種習慣傳授給經理人、工程師和其他人，但這種努力是否有效，存在相當大的爭議。腦力激盪的方法，是有意識的試圖將想法從頑固的大腦中擠出來的方法，這在 1960 年代很流行，但在現今卻已不風行了。關於腦力激盪，最好的說法是，一些個人和團體覺得他們有從中受益，而另一些人卻無感。

所以，如果你在周六早上醒來，對自己說：「在這個週末結束之前，老天作證，我要想出一個價值百萬美元的主意。」你的大腦對此最後通牒可能毫無反應，變不出什麼好點子來。另一方面，任何人都不需要因想不出好的新創意而感到絕望。幾乎所有中等聰明的頭腦都能偶爾被突然閃現的靈感所照亮─而這靈感可能會在最意想不到的時候出現。

捷徑二：抓住機會

機會主義─也就是當好機會出現時，隨時準備伸手抓住它，是快速崛起者的另一個突出特徵。我們可以肯定的說，一名普通人只要留意的話，在他的一生中，每年都能看到十幾個可能快速賺錢的機會，從他身邊流過。有些可能只是隱約有點吸引力；有些則可能極度吸引人。但如果他是一名普通人，他可能只是隨意看看，做幾個發財的夢，然後就任機會飄走。這種人和快速致富者是有區別的。當快速致富者面對一個千載難逢的機會時，儘管可能得承擔風險，他還是會下定決心想要得到─並且在他下定決心之後，就會牢牢抓住機會。

捷徑三：果敢無畏

大膽無畏是造就許多快速致富者背後的另一個因素。快速致富者通常是這樣的人：當其他人都停下來的時候，他會走到前面，然後再向前邁出重要的一步。他做了別人不敢做的事，做了他們認為不能或不應該做的事。他願意被嘲笑，忍受別人吹毛求疵，報以噓聲，甚至被踢上幾腳。他可能不會比其他人更享受這段經歷，但他有一些內在的堅韌，讓他在追求目標的過程中能夠熬過去。

捷徑四：堅持行動

在幾乎所有的成功案例中，堅持下去是一個很重要的因素。典型的野兔發現自己可能獲得好的成果，就會立即著手讓事情變得更好。他會採用金字塔手法：把收入再翻四倍，以此類推。他並不滿足於第一縷勝利的暖意，而是努力朝向更高、更快的方向前進。

捷徑五：市場嗅覺

市場敏感度是另一個能讓你快速致富的因素：在既定的時間和地點，你能感覺到人們想買什麼。這種敏感度可以幫助一個人在產品或服務有尚未被滿足、蓬勃甚至巨大的需求時，第一個到達現場。誰先到，誰就先發財。其他對市場不太敏感的賣家，在第一個人證明需求存在後才出現，因此不太可能一夜暴富─事實上，他們可能還會破產。

《刻意致富》。圖／樂金文化提供

捷徑六：掌握機運

運氣也是一個因素，沒有運氣，其他所有因素都不會起作用。運氣是對人類理性的最大侮辱：你無法計畫運氣，也無法培養運氣，也找不到任何人來教你如何獲得運氣。你所能做的就是期待。

沒有運氣，你將寸步難行。有了運氣，誰知道呢？

祝你好運。

(本文摘錄自《刻意致富》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)