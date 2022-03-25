股價漲跌由誰決定？索羅斯告訴你：市場總是錯的

「投資人的心情」決定了股價

上市企業的股價究竟是誰決定的？是該企業的董事長嗎？還是擁有人或大股東？如果都不是，那難不成是取決於業績？

全都不對，股價是場上交易的投資人決定的。正確來說，是投資人的心理，也就是「投資人的心情」左右了股價。什麼意思？

追根究柢，股價是什麼？股價就是投資人因為種種理由買賣股票成交時的金額。賣方會想盡可能賣貴一點，買方則會想盡可能買便宜一點，這都是人之常情。雖然購買股票的大前提是該公司符合自己的投資條件，不過也要看價格能不能接受。根據供需法則來看，如果有很多人都想買同一家公司的股票，股價當然會上漲。

很常發生一種情況，比方說，你發現了一家好公司，股價也比想像中便宜，所以決定買進，殊不知其他人早就發現這件事，也早就買了該公司的股票。你以為只有自己挖到寶，但其實買進的時候股價已經上漲了。早在你獲得某些資訊，自信十足地認為「這家公司很不錯」並準備買進股票之前，就已經有一大堆人出手，股價也早就堆高了。所以，如果你想買得漂亮，就必須搶先其他人發現這家公司的魅力，買進時也必須問問自己：「其他人是不是早就知道了？股價是否已摻入其他投資人的期待，早就漲了？」這就是為什麼我們需要累積勝過他人的知識量與資訊量。

換個角度來想，為什麼投資人會看上一檔股票呢？理由很簡單，因為利益。投資人期待「股價上升」帶來的資本利得，或「配息增加」等利息收益，所以才會選擇投資該標的。

假設你關注許久的一檔股票價格上漲了，你會怎麼想？因為現在價格已經比當初想買時還貴，不如等股市回穩，股價便宜一點再買……相信一般的散戶都會這麼想吧。

但我猜，很多人不僅等不到股價下跌，股價反而還緩緩上升，最後只能懊悔「早知道當初就買了」。

反過來說，也有不少人雖然成功盼到股價下跌，卻又貪圖「再便宜一點」，結果拖著拖著，就錯過了買進的時機。追高殺低會讓心情起伏不定，害我們錯過買進與賣出的好時機。

簡單來說，股價的變化之所以不會如你所願，是因為參與交易的其他幾千、幾萬名投資人也都跟你有一樣的想法，採取一樣的行動。股市裡許多跟你同樣煩惱、同樣猶豫的投資人，彼此的心理相互作用，時而相互增幅，就這樣決定了股價。

人稱金融天才的喬治．索羅斯曾根據「反射理論」（theory of reflexivity）談論人的心理對市場的影響。我希望各位能直接閱讀他闡述該理論的著作，所以這邊僅用非常簡略的說法來解釋。概念大致如下：

市場總是錯的。假設今天有一支股票價格從一百元漲到一百五十元，會吸引很多人搶著買進，結果使股價再漲到兩百元。接著又會出現一批人看上該股強勁的漲勢而買進，帶動股價漲至兩百五十元。至此，股價已經過度偏離起初的一百元。換句話說，股價上漲，促進投資人買賣，形成一個連鎖反應，導致最後股價成了和原有價值完全不同的東西。由此可見，股價的變動與原有價值無關。

下跌的時候也一樣，股價下跌，就會有人想賣出股票，甚至有很多人巴不得趕快脫手。這樣的心態也會引發連鎖反應，導致股價持續下跌。

買賣股票時，要判斷的應該是價格與價值相比是高是低，還有你能不能接受該價格（無論買賣）。但很多人卻是根據即時的價格波動買賣，所以股價往往比實際的價值更高或更低，造成「股價總是錯的」。

股價終究是人的期望與失望相互影響下的結果。而期待與失望都是人的心理，難以捉摸，容易受到情緒與衝動左右。人心叵測，忽視為上。

聰明的投資人該關注的不是股價，而是扣除人的情感要素之後剩下的部分，簡單來說，就是公司創造的利益。而且不能只看現在，還得看未來可能的獲利。請各位謹記，投資股票時只問公司利益，不問股價。

為什麼新冠疫情爆發，全球股市反而上漲？

二○二○年，新冠肺炎對全球經濟造成重大打擊，然而，無論哪個國家、哪個市場，股價卻都大幅上漲。怎麼會發生這種與景氣背道而馳的現象呢？

主要是美國聯邦準備理事會（FRB）等貨幣當局釋出大量資金進入市場，形成超額流動性的緣故。另一個原因，則是全世界的投資人都預期「世界經濟在疫情過後將強力反彈」。

從這些例子可以知道，股價並不能完全反映企業當下的業績，更不能與企業價值畫上等號。股價是企業價值與投資人心理相乘的結果，時常因為投資人的心情與期望而產生偏誤。

《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》。圖／先覺出版提供

也就是說，市場總是錯的，這一點請各位務必銘記在心。投資本來就沒有「正確的股價」「正確的進場時機」，我也再三強調，不必在乎眼前的價格波動，只要投資符合自己篩選條件的對象即可。你打算買進時，就直接買進，因為重要的是「未來發展」。

此外，股價有所謂的「理論價格」。理論股價的概念是用企業價值除以已發行股數計算，並定義每一股的企業價值等於股東價值。這道算式的結果，就是根據公司帳面數字所計算的股價。

(本文摘錄自《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》，先覺出版，未經同意禁止轉載。)