業餘投資人該如何創造龐大資產？他公開「勝利方程式」

控制投資策略的三個變數

該怎麼做才能增加資產？

有四個要素需要考量：第一是手上的「資金」，第二是「利率（投資報酬率）」；第三是投資時間，也就是「年數」。第四則是「知識（能力）」。

先談談「資金」。

如果手上資金夠多，就算低投報率也很容易增加資產。例如我們將一百萬存進年利率一％的定存帳戶，撇除稅金的部分不談，一年後的報酬是一萬。同樣的利率，存入一億可以獲得一百萬、存入十億則可以獲得一千萬。投入的資金愈大，得到的報酬（絕對值）當然也愈大。

接著談談「利率（投資報酬率）」。

利率愈高，資產增加的幅度也愈大。我們將一百萬存進年利率一％的定存帳戶，一年後的報酬是一萬。如果年利率有二％，報酬就是兩萬。這也不用特別解釋。

那麼第三點的「年數」呢？

在年利率一％的情況下投資一百萬，一年後得到的報酬是一萬。那如果繼續存兩年、甚至十年呢？單純以單利計算，兩年後的報酬是兩萬，十年後則可獲得十萬。這又是一件理所當然的事情。

將以上三項變數相乘，「資金×利率（投資報酬率）×年數」就是影響投資結果的基礎條件。所以本金太小，將很難大幅增加資產，利率低或投資年數短的情況也一樣。

圖表為試算範例。只要擁有資金、利率、投資時間其中的任何一項，我們就可以創造資產。資金充足，自然可以創造龐大的資產。即使資金較少，只要利率夠高，一樣能締造偌大財富。至於目前沒有資金的年輕朋友，則有相對較長的投資時間，因此就算利率不高，未來累積的資產也不容小覷。希望讀者先了解，這三項變數決定了我們的投資策略。

有正確的「知識」，才能增加財產

然而，決定投資成敗的要素可不只以上三種，我認為最常被忽視的第四項要素「知識（能力）」才是最重要的。只要擁有知識，就算基礎條件受限，也能創造出最佳績效。

例如增加投資商品的選項、調整投資時間、分散風險，甚至也可以刻意背負風險。知識可以拓展投資策略的應用範疇和靈活度。

至於我口中的知識，當然是指扎實、正確的知識。臨陣磨槍的知識反而會提高風險，害自己受傷。假如叫一個沒有實際駕車經驗的賽車遊戲高手開車上路會發生什麼事情？又假如駕訓班學生只具備皮毛的知識，卻硬要模仿F1賽車手的高難度技巧會發生什麼事情？兩者肯定都會釀成大禍吧。只有配合自己的程度，按部就班行動，才能累積真正的知識。

綜合以上所言，我做出以下定義：

增加資產的勝利方程式＝ 資金 × 利率（投資報酬率）× 年數 × 知識（能力）

只要確實理解這道方程式，我們就能夠增加資產。任何人都有辦法壓低風險，腳踏實地增加資產。

《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》。圖／先覺出版提供

其實只要冷靜一想，任何人都能理解這道方程式的意義。偏偏許多人一投資就亂了方寸，甚至忘記或輕忽「知識（能力）」的重要性。也搞不好打從一開始就沒有考慮到這件事。

這道方程式是乘式，如果知識為零，那麼投資的勝算也會是零。 實在有太多人一聽到有甜頭就想入非非，聽到別人賺了大錢就想模仿他們。只要扯到金錢，人的心理就很容易受到影響。不可不慎！

(本文摘錄自《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》，先覺出版，未經同意禁止轉載。)