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買股不借錢是40年前過時觀念？他：今非昔比「穩賺4%」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影

開槓桿拿低利率貸款存股就可以躺著賺？知名理財專家陳重銘去年中旬曾貸款1000萬買進高股息ETF，近日也有一名投資人在網路論壇表示，不借錢買股票是30、40年前的觀念，試圖推翻一般理財書籍的保守想法。

該名投資人在PTT以「回頭看借錢存股才是對的？」為題發表見解，一般理財書籍都建議不要借錢買股票，但他認為這是30、40年前的觀念，因為當時貸款利率恐高達18%，所以不適合借錢買股。然而，這幾年是低利環境，連房貸都可1.5%，以兆豐金殖利率5.5%來說，借錢存股穩賺4%，「過去10年勸人不要借錢買股票的人自己觀念不清楚、沒注意到今非昔比」，並批評害許多人不敢借錢奮力一搏。

網友紛紛說「3年前就算借8%買台積電，回頭看也是賺爆」、「你去年借買30兆豐，現在賣一賣還能提早還款」；但有人反推「韭菜不適合借錢才對，有錢就會追標股」、「你要不要問問2008年海嘯前借錢買股的後來怎樣了」、「貸款要長期資金才不會有風險」。

還有網友開酸「你這樣想太晚了，現在開始升息了說」、「回頭看賣房子歐印20塊台積電也是對的啊」、「股市哪有在跟你回頭看的」。

曾借錢投資的「前輩們」則說「我借無息的100w結果沒賺沒賠」、「我疫情那年5月借，現在翻3倍了，可如果是1、2月借，現在可能保本都不容易」、「家父借錢借到把我們家房子給賣了，給你參考一下」。

PTT 理財 散戶投資人

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