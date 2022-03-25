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市場最夯 業者主推3大類保險商品看過來

聯合新聞網 / 小花平台保險+
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日前有媒體報導，國內多家壽險業者「點名」今（111）年主推保單出爐，包括：以美元計價利率變動型保單、類全委投資型保單、實支實付型醫療保單、資產傳承型保單及外溢保單等，全都榜上有名。

其中，實支實付型醫療保單堪為國人第2張全民健保，已然成為許多人規劃個人保險保障時的優先考量，有關投保醫療險保單需留意的眉眉角角，在小花平台保險專欄《保險停看聽》已多有深入剖析，像是在挑選實支實付型醫療險時留意保單是否包含門診手術、是否為副本理賠、是否提供定額給付……等。

延伸閱讀：《專題報導》小資族買雙實支實付更妥當…雙實支實付好在哪裡？

延伸閱讀：你買的醫療險有提供門診手術保障？只在醫院有理賠、診所就不行？

其次要特別提到的是，資產傳承型保單之所以受到壽險業者的重視，主要原因不外乎近來新台幣超強勢加上美元宣告利率較高，因此以美元計價外幣保單列為優先主推商品；另一方面，此類商品具有高保障倍數、保單現金價值累積速度較快等優勢，不僅加速世代資產傳承，也能有效增值退休金。

最後在退休保障規劃方面，鑒於近來新台幣超強勢加上美元宣告利率較高，因此推出以美元計價利率變動型保單及投資型保單，這兩種類型的保險商品有一個共同的特色，都具有額外加值保障，可以利用加值回饋金來加速資產累積的速度，讓退休金劉可以自主安排，及早為自己做好退休金、老年安養的準備。

延伸閱讀：《專題報導》勞保破產危機：台幣配美元雙幣別保單，教你聰明自存退休金！

延伸閱讀：台灣有錢人愈來愈多…高資產者不妨善用保險做好資產傳承！

▌原文出處：

市場最夯、業者主推3大類保險商品

保單 保險 退休 小資族

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