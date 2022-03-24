兒童節將至 提醒你：孩子的保障買齊了嗎？

少子化海嘯來襲，台灣新生兒出生率持續下探、現代人愈生愈少。根據教育部最新統計，全國各級學校學生人數再創史上新低，110學年度為417.2萬人、較前一年約減4萬人，如果再與105學年度相比，更是大幅銳減33.2萬餘人，其中尤其值得注意的是，百人以下小校數達1,191校也創下新高紀錄，再加上近來不少私校招生嚴重不足，面臨關門危機，其嚴重性可能遠遠超乎你我的想像。

少子化衝擊 全台百人以下小校數創新高

據統計指出，在全國學生總數中，以國小生119.1萬人最多，其次是大專生的118.6萬人，再者是國中生、高中生及幼兒園生各約58萬餘人，至於其他含特教、補校及空大生等約4萬人。尤有甚者，由於學生數減少，導致許多學校縮減為百人以下小校，截至目前為止，全台灣5間國小、3間國中、1間高中職及3間大專院校陸續停招退場。

適逢4月4日兒童節即將到來，小花平台特別提醒，在今天「兒童愈來愈少」的兒童節，建議身為父母的你，最好能定期檢視過去已為孩子投保的保單，好好超前部署一番，有錢、沒錢各有其不同的做法：當預算充足時，保障可以規劃得更牢固、更滴水不漏；當預算拮据時，則要先針對首要風險做好準備，等到手頭上資金比較寬鬆後，再依序補齊次要的漏洞。

進而言之，不論有錢或是沒錢，提前為孩子規劃完整的醫療保障、不見漏洞，適時轉嫁不必要的風險，「讓孩子們能夠無後顧之憂地健康成長，年年都有開心的兒童節回憶！」

有關兒童保單該如何買好買齊？在小花平台固定保險專欄多有針對相關議題深入探討，整理如下：

延伸閱讀1、《專題報導》看烏克蘭兒童顛沛流離反思：給孩子的保障做足了嗎？

延伸閱讀2、《專題報導》小寶貝，再見了…人口危機來了，兒童保障規劃不能少！

延伸閱讀3、《專題報導》警訊：愈來愈少兒童的「兒童節」…你為孩子好好過節了？

延伸閱讀4、未滿15足歲身故、理賠61.5萬元之惑…專家建議可把握機會進行保單檢視！

延伸閱讀5、「少子化」未來兒童節誰來過？專家：親子理財及早啟動很重要！

規劃兒童保單分3階段逐步建構醫療保障

近來有關保險相關重要議題，其中最引人注目的應該要屬兒童保單大改版，這個號稱國內保險史上最難喬的保險法條，經歷4次修法，終於定案最高死亡理賠上限為新台幣61.5萬元；經媒體報導，近來有許多家長收到保險公司寄發的顧客重要權益通知書，內容提及被保險人（子女）未滿15歲，累計喪葬費用保額如果未達新定案的61.5萬元，則建議加保以補足缺口。

在小花平台《未滿15足歲身故、理賠61.5萬元之惑…專家建議可把握機會進行保單檢視！》一文中，歸納整理保險公司的建議：不妨趁此機會好好檢視孩子醫療相關保障，並聽取專業建議，進一步思考是否要補足這61.5萬元的缺口？另一方面，父母也可以依照不同發展階段孩子的需求，依序著手進行適合他們的醫療險保障，趕緊把握在兒童節前夕，重新看清楚過去投保的保單，並適當調整未來的保障，這才是送給孩子最珍貴的兒童節禮物！

以下小花平台保險顧問將孩子依年齡分為3個成長階段，各有其不同保障重點：

新生兒時期、3險種超前部署，掌握投保金三角

首先，新生寶貝們可能因為抵抗力較弱，容易受到外在環境感染，當病況嚴重時需要住院診療，除了因病住院的醫療支出及父母可能需要請假照顧的薪資折損外，另也要同步考量不幸罹患重大傷病時的沉重經濟負荷，此時期不可或缺的3險種：住院日額型醫療險、實支實付型醫療險及重大傷病險必不可少。

小學時期、額外補強傷害險和傷害醫療險

其次，到了念小學階段，相對來說身體活動量較大、精力也比較充沛，很容易因為稍不留意就會離「危險」更近一步；小花平台保險顧問建議，如果父母已為家裡的寶貝投保了前述的3險種，可以再額外加強傷害險及傷害醫療險的保障，保障內容最好包含有日額型意外傷害及重大燒燙傷等，「這樣無論是因意外事故受傷接受門診或是住院治療，可依投保險種規定，獲得理賠保障。」

中學及大學時期、加碼癌症險和重大疾病險

如果孩子上了中學乃至於大學，可以算是半個大人了；鑒於癌症已連續40年蟬聯國人死因首位，加上國健署最新公布的數據指出，癌症時鐘再加快，平均每4分20秒就有1人罹患癌症，比起前一年快轉了11秒，因此建議父母在為孩子規劃保險商品時，別忘了也將癌症風險一併考量進去。

除了癌症險外，另外還有重大疾病險同樣針對癌症提供給付，並將急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風後障礙、末期腎病變、癱瘓、重大器官移植或造血幹細胞移植等重大疾病納入理賠範圍；小花平台保險顧問指出，癌症險和重大疾病險這2類保單可以幫助年紀漸長的孩子，減輕罹患重大疾病後的醫療費用支出，同時也可以減輕父母的負擔。