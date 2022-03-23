別再「假精緻」...生活習慣小改變 讓你無痛變「真有錢」

「有人花前月下，有人花下個月的錢……」這是小編近日閱讀時很有感觸的句子，用來闡述現代人為了面子而活，被花大錢的「假精緻」綁架：「其實說得直白一點，誇耀出來的精緻等同於虛榮心。」說到底，「假精緻」與「新貧族」之間只有一線之隔。

該篇文章中，作者以其親身經歷、親眼所見：身邊一位女性朋友、原先認知的「精緻女孩」代表，竟是由一堆謊言堆砌出來的「假象」，舉例來說，曾經在社群相簿裡出現的輕奢風格梳妝台，原來是在雜亂無序的書桌上騰出一塊空位拍出來的；還有打開衣櫃門時，突然滾落出來一大堆衣服……，當下他已在心裡果斷移除原先認定的「精緻美女」牌匾。

有關於「假精緻」，是最近網路上很流行的一個名詞，尤其用來指「被『假精緻』掏空的年輕人」：在人前裝扮得特別漂亮，頗有精緻之感，其實背後卻是在過著低質量的人生。這個名詞在小花平台的理財專欄中，已被引述多次，小編再引用網路上的一段文字「喜愛『假精緻的現代人』，心裡都住著魏嬿婉那樣的小宮女」，提醒你，千萬不要誤入「假精緻」的幸福陷阱裡，小心被掏空變得更窮……。

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「假精緻」與「真有錢」之間只有一線之隔！

其實「假精緻」和「真有錢」就只有一線之隔！你是要讓自己繼續「假精緻」陷入慾望的泥淖中，還是從日常生活中一些小小簡單的改變，無痛累積更多財富？要是讓小編選，不用想一定選後者！說到無痛理財，先前在小花平台已分享不少聰明小撇步，整理精華文章如下：

文章1、《專題報導》趁早學會這4種金錢觀，就算不中樂透，晉升小富婆不是夢！

文章2、《專題報導》「我要準時下班！」上班族寵愛自己第1步：享受生活不忘聰明理財

文章3、賺的錢都去哪了？小資也能無痛存出第一桶金！

文章4、4招無痛存錢法讓你存款負轉正 不再月光光心慌慌

文章5、每天1杯手搖飲「1年喝掉36K」 掌握5重點戒掉飲料「因子」富裕一生

文章6、看28歲小資族如何存百萬元、晉升有殼族，到了35歲總資產更達千萬元……

說到聰明理財、無痛存下一桶金，相信是許多人汲汲營營所追求的，卻往往是不容易長時間持續達成的目標……；不過，日前媒體報導一名網友將每天用剩的零錢或是紙鈔丟進小豬撲滿裡，就這樣存了3年多，總金額高達「6位數」，掀起眾多熱議 。

據了解，該網友在社群網站上分享個人「殺豬公」的喜悅：從3年前開始將每天用剩的50元銅板和紙鈔丟進特地買來的黃色小豬撲滿裡，不知不覺3年就過去了，等到無法再把錢塞進去時並決定「殺豬公」，一經細算竟然存了新台幣15萬元左右（實際金額14萬6,400元）。

該名網友回憶，在存錢的過程中不去多想（存多少錢），只要有50元銅板和紙鈔就丟進去，這是屬於他個人的強迫存錢法，除去平時固定提撥一筆錢到定存生利息，這筆存款可說是額外多出來的，目前他先將錢放入存款帳戶，之後再思考要如何使用……。

看瑞典富的創意理財教學：「快樂存」也要「開心花」！

一說到存豬公，相信承載著許多人的兒時回憶，以小編為例，從小到大存過不少大小豬公，但是每每半途而廢、還沒有「餵飽」就放棄了……；本文下半段小編特別引用北歐大國瑞典人獨具創意的金錢理財觀：如何「快樂存」也「開心花」？

在《沒有成績單的童年：瑞典媽媽這樣教出獨立、自信、有創意的孩子》一書提到，當孩子還小時，及早讓他們養成良好的儲蓄習慣，從小即培養「有付出才有所得」的觀念；舉例來說，不妨為孩子準備兩個撲滿，一名為「快樂存」、一名為「開心花」，顧名思義，「快樂存」撲滿裡的錢是不能隨便動用的，而「開心花」撲滿裡的錢則是讓你開心花掉的。

該書作者提出「一分為二」具體做法：將每個月固定存入的金額分為兩部分，其中一半放入「快樂存」撲滿、另一半放入「開心花」撲滿，在滿足個人購買慾望的同時，也能存到一定的金額；當孩子還小時，就讓他們懂得「量入為出」，明白先存錢再花錢且花錢必須要有經濟來源的道理，尤其過度消費是必須遏制的行為，這樣等到他們日後踏入社會就業，對於事先將每個月薪資的一半先存起來也就習以為常，自然也能大大降低日後成為「月光族」的可能性了。

最後，小編在文末也提出一個想法，從今天開始，大家一起來效法該名網友的豬公養成術，每天下班後將錢包裡全部的零錢，可以不分面額大小通通拿去餵豬公，或是仿照該名網友的方法只存入50元銅板和紙鈔，不論用何種方法，相信一整年下來，一定會有令人意想不到的驚人效果！