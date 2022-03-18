國際金融學校建議：新手投資別貪心 布局這3產品就好

「跌停買，漲停賣。」

各位應該有聽過這句話。但如果真有辦法簡單使出這般神乎其技，連專家也望塵莫及，大家就不用這麼辛苦，也不會有人虧損了。選在價格變動時交易，無論是賺是虧都稱不上投資，只是投機。心情隨股票漲跌起起伏伏，資產也不會因此而增加。

話雖如此，我們還是有唯一一項避免自己誤判股票買賣時機的法則：「符合條件時買入，不符條件時賣出」。

聽起來很簡單，但這正是投資最根本的道理。

此處的「條件」並非上一篇挑選潛力股的四個條件，而是在滿足那些條件的前提下，「你個人」取捨投資對象的標準。例如「生產自己喜歡商品的公司」「女性有充足發揮空間的公司」「環保理念讓你有共鳴的公司」，也可以說是「讓你想支持該投資對象的前提條件」。雖然可能要費點工夫，但事先建立自己的一套原則是投資的基本。

容我再次提醒各位，追逐眼前的利益，不過是投機的行為。真正的投資，是將資金投入符合自己條件的對象，並按部就班追求長期的成長與利潤。這麼一想，「短期投資」或許和投資的本質相互矛盾。短期投資是觀察短期內的價格浮動並判斷買賣時機，因此我認為這種行為近乎投機。

判斷脫手時機範例1—喜歡的商品、店面消失時

接著，我繼續以 PEPPER FOOD SERVICE 為例說明「不再符合個人支持條件」是怎麼樣的情況。

假設你是個饕客，也喜歡 PEPPER FOOD SERVICE 經營的「IKINARI STEAK」和「胡椒廚房」，經常上門消費，所以你在PEPPER FOOD SERVICE上市時買了股票。你的投資判斷包含了一點粉絲心態，期待這家公司「業績成長，創造利益」，也希望他們「拓展分店，持續改良味道與服務。自己也會更喜歡去用餐」。

然而，之後的發展卻不如預期。雖然中途還很順利，最後卻因為勉強擴展業務與店面，導致「IKINARI STEAK」的分店覆蓋率大幅縮水，「胡椒廚房」甚至不得不整個賣給其他公司。

以常理來想，這時就是脫手該公司股票的時機了。只要想到「餐廳的味道和服務恐將大不如前」，你就會發現這家公司已經不符合你一開始支持的條件，於是決定脫手。但如果你認為「他們還有維持牛排事業的計畫，相信一定能東山再起」，那也不用急著賣掉股票。無須在意當下的股價，繼續持有股票就對了。要選擇哪條路，取決你如何分析該公司未來的經營狀況，還有你多想支持這家公司。

判斷脫手時機範例2—創業董事長退位時

另一個脫手時機，就是創辦公司的董事長退位時。

假設你在高科技新創公司X上市時買了股票，創辦人兼董事長Y為人雷厲風行，具備領袖氣質，一路帶領X公司成長。公司上市後業績持續長紅，繼續抱股也沒什麼好擔心的。

然而，某天卻傳出其他公司要併購X公司的消息，創辦人Y也將退位，清出自己手上的股票，完全遠離X公司的經營事務。這時你會怎麼判斷？

雖然還是得看你自己的想法，但一般來說，這時是該考慮做個了結，也就是脫手的時機了。既然那位充滿個人魅力、形同公司靈魂的創辦人兼董事長退位，該公司未來的經營策略和企業文化、風氣恐將大轉變。「雖然還是同一個品牌，但已經不是同一家公司了」，這種情況下，也就不再符合你原先支持它的條件了。

取捨投資對象的條件，不是只有業績之類可以用數字計算的量化指標，更多的是無法以數字衡量的質化指標。「喜歡的店家消失」「創業董事長退位」，這些支持條件的變化就是很典型的例子。

支持條件最好多訂立幾個，不過也不要太多，太複雜反而會害自己無所適從，必須特別注意。每個人適合的條件多寡都不一樣，我無法給出一個明確的數字。但我認為，只要決定好最低的支持門檻，自然更容易判斷買賣的時機。

‧選擇投資對象之前，我們可以問自己兩個問題：

第一，該投資能否讓自己「成為他人的老闆」？

第二，該投資能否「創造社會價值」？

綜合以上兩點思考，你就能一口氣排除掉很多選項。

先說結論。我建議散戶，尤其是新手，將投資對象限定在股票、債券、不動產。只要集中投資三種商品，沒必要再涉足外匯、黃金等其他投資。投資時最好不要心猿意馬，以下我會仔細說明為什麼這點非常重要。

假設你現在已經根據「成為他人的老闆」和「創造社會價值」這兩項條件，決定要投資一家企業。通常投資企業有兩種方法，一種是購買股票（投資股票），一種是購買公司債（投資公司債）。

這裡我們以日本市值最大的豐田汽車為例。無論你是投資股票還是公司債，豐田汽車都是運用你和眾多投資人提供的資金在經營事業，提升銷售並賺取利益。

豐田汽車集團旗下所有公司總共有約36萬名員工（截至2020年3月）。假設全體員工一天工作8小時，總勞動時間就等於288萬小時。換句話說，豐田汽車裡有這麼多的人、花這麼多的時間辛勤製造與銷售汽車，創造公司的利益。這些「創造利益」的行為即「創造價值」，而這正是經濟活動的本質。

投資股票者即為「股東」，每位股東在公司獲利時有權利依各自持有的股份分紅。雖然常常有人針對「公司所有權」一事進行議論，不過股東是提供營運資金的人，所以透過「分潤」的形式收取利益也是正當的權利。若公司業績成長，股東也可期待持股的價格比購買時還要高。這就是資本主義的運作機制。

換句話說，每位股東都是公司的老闆，即便持有的股份再少也一樣。以剛才舉的例子來說，你身為股東，就是豐田汽車的董事長、管理階層和所有員工的老闆。

投資公司債的情況也差不多，你可以從公司手上獲得約定的利息。公司債是公司借來的錢（負債），所以會事先決定什麼時候還（償還期限），並有義務於期滿時全數還清（償還）。站在投資方的立場，由於投資的錢在期滿時就會回到自己手上，想要繼續投資就得重新買過。這一點和可以無期限持有的股票不一樣。

無論如何，你投資公司債，公司也是拿這筆錢在營運並創造利益，所以廣義來說，「你（暫時）是公司所有職員的老闆」。投資組合了股票和債券的基金，也是同樣道理。

‧能產生價值的人類活動

「成為他人的老闆」聽起來或許有點刺耳，但我的重點是要投資「能產生價值的人類活動」，也可以說是「以出資的形式和出力的人共創價值」。

至於投資外匯又如何？外匯原本是國貿公司為求結算方便、迴避匯率浮動風險而誕生的東西，簡單來說，就是「用金錢買賣金錢」的特殊交易。所以性質上、目的上都和股票、債券等「目的是成為他人老闆的投資」截然不同。不過，國貿公司本身是透過跨國買賣產品、服務來創造社會價值，所以國貿公司投資外匯，或許還和「成為他人的老闆」沾得上邊，但和國貿業務毫無瓜葛的散戶投資外匯，可就跟這件事八竿子打不著了。

外匯交易的主要獲利手段是藉由短線買賣賺取利差，不存在任何長期持有的概念。我可以告訴各位，我在這個業界打滾超過二十年，從來沒碰過「投資外匯穩賺不賠」的人。

投資外匯風險極高，就連專業投資人也經常吃大虧。雖然進出外匯市場還不至於用賭博來形容，但我認為這些人與其說是「投資人」，更偏向「投機客」。

跟各位分享一則真實故事。某位外匯交易經紀商的董事長曾經被問到：「能不能分享一下投資外匯的賺錢祕訣？」他的回答是：

「祕訣就是你自己成立經紀商。」 《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》。圖／先覺出版提供

因為你每一次買賣都要付給經紀商一筆手續費。無論你賺錢還是賠錢，只要進行交易，經紀商就一定拿得到手續費。所以成立交易經紀商是最穩健的獲利方法。

當然，投資外匯與否是個人的自由，但既然要用自己重要的財產投資，不覺得還是用來幫助人們工作，締造價值比較好嗎？我深信投資也是支持社會運作的重要活動之一，透過投資，幫助人們過上更豐富、幸福的生活。

(本文摘錄自《為什麼他投資一直賺大錢？：全球金融學校的散戶獲利方程式》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。)