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800萬元All in金融股達成「財富自由」？ 他分享自身關鍵心態

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享只要將投資金融股視作長期投資，無須擔憂帳面損益，即可達到財富自由。記者余承翰／攝影
有網友分享只要將投資金融股視作長期投資，無須擔憂帳面損益，即可達到財富自由。記者余承翰／攝影

日前有網友陸續在Dcard分享，他上個月將800萬元全數投入金融股作長期投資，且不看帳面損益，現在已成功財富自由，「目前已經辭掉工作，在家裡自由了快一個月」。文章一出，讓不少人相當驚訝。

原PO表示，以前只要股市稍有漲跌，心情便隨著波動，所以只有小幅度投資。直到前陣子他調整好心態，認為應將金融股視作長期投資，不能看一時的帳面損益，才趁著金融股跌到月線附近時，投入所有本金800萬元，預定每年至少有48萬元的配息。

原PO以自身經驗鼓勵眾人，「我自己也是一個小資族，慢慢存錢的，我做得到，大家一定都可以」。至於可能面臨的風險，網友補充即使後期股票大跌，帳面損益達30％以上，還有爸爸可以借錢並加碼投資，並坦言「全部賠光也沒關係，大不了再去工作而已」。

文章底下有網友認為此舉十分危險，「原PO沒有家庭要顧嗎？感覺45歲裸退靠股息過活有點風險誒」、「你真的和你的800萬過不去，800萬會咬你？」、「你貪人家的利，人家圖的是你的本金，雞蛋不要放在同一個籃子裡，還是做好分散風險」、「是不是誤會財富自由的定義了？會財富自由的人從來都沒在跟你用賭的」、「看歷史線現在也算高點，敢all in也是勇敢」。

但也有網友覺得值得一試，「這個刺激，我才在考慮要不要壓身家而已」、「買金融股沒有在賭的意思吧！買金融股就是穩定啊，反正就領息，其他就別管了」。

Dcard

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