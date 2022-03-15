看大S閃婚有感：女人要有錢 才有底氣選擇想要的生活

近日台灣娛樂圈最受到熱烈討論的新聞話題，應該要屬大S（徐熙媛）再婚20年前舊愛，一時間「手機號碼20年沒換」成為全台民眾茶餘飯後的話題之一，「不再換電話了」、「不換電話號碼是對的，真是有夠浪漫的」、「我又相信愛情了」、「20年耶，真是真愛無誤」……，如同電影般的戀愛故事震撼中港台網民，有人表示難以置信，也有人給予祝福。說實話，小編剛看到這則新聞時，著實嚇了好大一跳，又反覆看了數則相關報導，也深深地佩服她追愛的執著與勇氣，就像網友說的：「連劇本都不敢這麼寫……」大S在3月8日國際婦女節這天發布結婚官宣，再次驗證了新時代獨立女性的灑脫魅力，更自帶氣場！

在3月8日國際婦女節前夕，根據一項由會計師事務所發布「2022年全球女性工作指數報告」指出，女性參與全球勞動力市場和工作場所平等的5個指標（女性勞動力參與率、女性與男性的勞動力參與率差距、女性失業率、女性全職就業率及性別薪酬差距），因為新冠肺炎疫情導致女性勞動參與率降低、全球女力大倒退；不過幸好的是，台灣在兩性平權上則是相對領先。

先前在小花平台《台「女力崛起」贏過中、日、韓「台灣女性在職場上更有揮灑空間！」》一文中，明白闡述台灣「女力崛起」程度領先亞洲其他國家，幾乎與歐美國家並駕齊驅「台灣女力新時代正崛起！」隨著女性自主意識崛起，小花平台保險顧問以大S為例，建議現代女性及早做好個人保障規劃、多愛自己一點，更重要的是，女人一定要有錢，才有選擇生活的底氣！

本周小花平台《專題報導》小編藉由大S閃婚新聞有感，與讀者分享由日本財務規劃專家提出小資族的理財致富之道：《社畜的理財計畫―日本財務規畫專家教你如何四十歲前存到3000萬！》，該書作者、日本理財大師橫山光昭，以其幫助超過2萬個家庭從錢財煩惱中徹底解放的成功經驗，直接點出生活與金錢息息相關，「錢不會背叛主人，只要用對方法，花多少心思就有多少回報！」

該書書名的「社畜」兩字源自於「會社」與「家畜」，意思為「公司的牲畜」，普遍用於時下日本企業底層上班族的自嘲用語。橫山光昭在該書中建議，身為「社畜」的你，可以用下列5個方法快速存到退休金：

方法1、將支出分成「消、浪、投」3類，找出浪費主因

首先，提醒你，如果你把所有支出都歸類為「必要的消費」，當然存不到錢；其次，將日常生活的消費、浪費及投資所佔的投放比例分別設定為70％、5％及25％是比較理想的；最後，重新檢查個人消費開支，以釐清每一筆支出究竟是「需要」還是「想要」？

方法2、節省開銷避免亂花錢，並根據真正需求編列預算

所謂「編列預算」的首要重點是，決定支出的優先順序，接著用「除法」算出每日預算金額上限，假設今天不小心超支花多了，明天就要懂得節省。

方法3、運用「3種帳戶」＋「3個錢包」有效管理收支

這裡說的「3種帳戶」分別指用於生活費支出的「支出帳戶」、用於應付預料之外的緊急開銷的「存錢帳戶」及剩餘用於投資的「其他帳戶」；至於「3個錢包」則是指「家用」、「浪費」及「零用錢」等3個錢包，一來可以作為海外旅行等短期目標的儲蓄，二來也可以作為養老金等長期目標的儲蓄。

方法4、養成「記帳」好習慣，確實執行並能持續下去

養成記帳好習慣，愈記愈有錢。透過記帳留住最多收入，不知不覺對於金錢的使用觀念和消費習慣都會有些許調整，「像個傻瓜一樣去做，必定存到一桶金，也會讓財富一步步累積。」

方法5、儲蓄理財要有成效，除了自己努力，家人也要幫一把

試問：「夫妻分開記帳或是共同記帳，哪一種比較容易存到錢？」答案是「共同記帳能夠統整收支，讓夫妻彼此的金錢觀和力量合而為一。」