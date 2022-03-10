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還記得George&Mary現金卡？曾掀起台灣卡債風暴 網：很可怕回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為萬泰銀行喬治瑪麗卡示意圖。報系資料照
圖為萬泰銀行喬治瑪麗卡示意圖。報系資料照

你聽過現金卡嗎？還是你曾經使用過？有網友在臉書社團「復刻舊時光」貼文，貼出昔日萬泰銀行的George&Mary現金卡，問「有人還記得這張卡嗎？」1999年問世的這張卡因為核辦容易，加上廣告氣氛歡樂，訴求小資族也能輕鬆辦卡，而2005年台灣發生卡債風暴，逾80萬人淪為卡奴，平均每人欠款超過100萬台幣以上，之後現金卡風潮逐漸式微。

不少人真的辦過卡，「當時辦卡一張軍人身份證就過了，不管提領金額多寡，提領一次，需要一百元手續費」、「那時候以為借錢免還」、「這是一個很可怕的卡… 差點死在這張卡上面」、「記得小女兒小時候要我去辦這張卡，好像不用還錢一樣，跟我說去辦那張卡就有錢」、「我記得利息就是17%起跳」、「學生時代被騙了好多利息」、「當時也借了30萬花了8年才還完」。

不少人對卡債風暴記憶猶新，「以前辦信用卡、現金卡，人來就辦，沒幾年，一堆燒炭自殺、上吊，政府才大力整頓」、「好可怕的卡」、「借錢和免利～用詞簡單有力」、「有的業務員還專程跑到學校跟國軍營區辦卡」、「記得那時候，在家樂福也有攤位可以辦」、「小時候覺得廣告歌很洗腦」、「萬泰銀行現在變凱基銀行，卡還是在喔」。

有網友點出問題，「是當時主管機關沒控管好給現金卡發行，加上消費者條約沒詳讀所致」、「銀行又不是開來做慈善的，說此卡害慘不少人，還不是自己貪心造成的」、「不知道當時的金管會在幹嘛？讓這種害人無數的爛卡發行」、「覺得借錢不用還的人是不是問題比較大？」

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