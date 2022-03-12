拒當月光族！網友熱議記帳app幫你養習慣
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「記帳app」話題的網路聲量表現，帶您了解五大記帳app網路聲量排行，以及網友熱議的五大使用原因有哪些。
小資族想存錢，養成記帳習慣是很重要的，除了能用以檢視個人消費習慣、了解金錢流向，還可控管收支，幫助自己更好理財，所以也有越來越多民眾喜歡使用「記帳app」，以便「隨花隨記」。
「記帳城市」結合遊戲備受熱議 「這些」記帳app介面網狂推
觀察網友熱議的記帳app，發現「記帳城市」最受熱議，因結合「遊戲」來讓使用者養成記帳的習慣，而獲得許多網友推崇，不少民眾表示「我是用了這個app（記帳城市），才開始認真記帳」、「記帳記了兩年多，我覺得它（記帳城市）的好處就是記帳像是在玩模擬經營遊戲」，可見記帳城市受網友喜愛的原因。
而「AndroMoney」及「MOZE」則因「介面」而備受討論。其中，「AndroMoney」的介面「簡潔」，因此在使用上能更容易上手，不少民眾就表示「史上最佳記帳軟體，界面清晰」、「好用，介面清楚明暸」等；另外，「MOZE」則被網友推薦是具有「設計感」的記帳app，有民眾就大讚「推MOZE，年費也不高，介面也看的舒服」、「大家都蠻推MOZE的，設計非常好看」，紛紛稱讚MOZE的介面。
除此之外，「麻布記帳」及「CWMoney」則是因「功能」廣受網友好評。「麻布記帳」因能與多數銀行帳戶「同步」，而讓不少民眾直呼「麻布超讚，可以方便快速了解目前的資產總額」、「如果有許多帳戶的話～麻布記帳最好用」；而「CWMoney」則是功能多元，如有掃描發票記帳、自動對獎及綁定載具等，有網友就表示「對於懶的手輸入消費項目的人，只要用發票掃描就可以記帳很方便」、「能放進發票真的滿方便的，很棒」等。
app「連結帳戶」有風險？網友慎思這幾點
接著再觀察網友使用記帳app的熱議原因，可發現「連結帳戶」的功能尤其受到關注，不少民眾表示「記帳app能連結銀行帳戶，還會提醒你繳卡費，還滿好用的」、「記帳app可以整合所有網銀！這樣刷卡完全不需要記帳」等，直呼這樣方便的功能，便是挑選的主因之一。不過也有網友認為「要把帳戸交給第三方，真的要很有勇氣」，表示記帳app同步網銀帳戶雖然方便，但要交出所有資料，還是擔心有風險存在。
另外，記帳app的「廣告多寡」與「收費方式」也是影響網友使用的原因之一，如部分網友提到「很好用的記帳app，模式跟版面設計可愛，不過廣告真的很多很煩就是了」；又或是「現在用的記帳app還不錯，但是他的購買是訂閱制的沒那麼喜歡」等，紛紛分享自己的雷點。
為優化記帳app的使用者體驗，各家開發供應商設計了各式各樣的介面及功能，讓民眾有不同的使用選擇。若你剛好想開源節流、了解自己的金錢花費狀況，又不想手動記帳，何不參考網友熱議的記帳app，讓記帳變得更簡單呢？
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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