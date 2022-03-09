看看苦難中的烏克蘭兒童...你給孩子的保障足夠嗎？

今天，生活在和平年代的你我，應該很難想像戰爭的殘酷與無情，迎面而來的盡是血淋淋的死亡……；近來國際間最重大新聞就是俄羅斯和烏克蘭戰爭開打，面對俄羅斯全面壓倒性的兵力優勢，烏克蘭部隊雖然死命抵抗並獲得其他歐洲國家的支持，俄烏軍事對峙情勢似乎仍未見和緩，令人堪憂不已！

世展會警告：烏克蘭危機使兒童陷入巨大危機

面對戰爭讓人心生恐懼與憂慮，不計其數的烏克蘭民眾為了遠離戰火、被迫離開家鄉，其中不乏孤苦無依的婦女與兒童，日前國際媒體刊登一張照片：在波蘭邊境有一名烏克蘭女童因為父親必須留在烏克蘭繼續抗戰被迫分離，女童哭到滿臉是淚的心碎畫面……；這是戰火下的親情，令人動容也不免掬一把同情之淚。

因為戰火的無情，今天在烏克蘭不斷地上演著令人心痛的「道別」！

適逢4月4日兒童節即將到來，本周小花平台藉由近來俄烏戰爭相關媒體報導，一則以喜、一則以憂，兩則令人心情截然不同的新聞事件，帶領讀者一起來疼惜我們的寶貝，千萬記得「超前部署」提前做好孩子的醫療保障，讓他們可以無後顧之憂地健康成長，年年都有開心的兒童節回憶！

其中一則以喜的好消息，經媒體報導，日前在烏克蘭地鐵出現一幕令人感動的溫馨畫面：烏克蘭遭受俄羅斯大舉入侵，當地許多民眾遠離家園四處找尋防空避難，有一名即將臨盆的年輕孕婦緊急逃往地鐵並在當地警察協助下，順利產下一名女嬰。

至於另一則以憂，就是前述的因為父親必須留在家鄉繼續抗戰的小女孩，她將日常必需品放在隨身包裡揹在背上，跟著母親逃往波蘭邊境的難民營暫時安身立命，因為沒有父親陪伴在身邊而哭個不停……。隨著俄烏衝突不斷升溫，國際世界展望會並提出警告：俄烏戰爭危機將使得烏克蘭當地孩童陷入無法預知的危機中，特別是對於心理健康造成負面影響。

幫孩子投保，意外醫療保障最重要「必不可少！」

有關兒童保險保障規劃，在小花平台保險專欄已多有深入介紹並提出中肯建議，首先是最基本意外險的傷害保障，所謂的「意外險」又稱為「傷害險」，必須針對意外事故且符合「外來」、「突發」及「非由疾病引起」等3大要素才可以申請理賠。

除了要規劃好最基本的意外險傷害保障外，「超前部署」提前做好孩子的醫療保障，也相當重要，主要考量孩子體弱容易生病連帶抵抗力也弱，建議依照個人實際需求「把錢花在刀口上」，有效轉嫁就醫和住院等相關費用，像是以日額型住院醫療險搭配實支實付型醫療險就是不錯的選擇。

在這一部分，小花平台保險顧問提出一個考量點，有不少家長為了省錢只用比較少的錢投保較低額度的實支實付型醫療險，「這是不夠的！」因為除了住院和手術費用外，另外像是家長請假在家照顧孩子連帶導致薪資收入減少，這些是實支實付型醫療險無法提供保障的，建議將日額型住院醫療險搭配實支實付型醫療險「一起投保」，以強化個人保障範圍更加全面，讓生活風險得到最大的轉嫁。

另一方面，小花平台保險顧問特別提到，鑒於癌症連續40年蟬聯國人死因首位，加上國健署日前公布最新癌症發生資料指出，癌症時鐘再加快，平均每4分20秒就有1人罹患癌症，比起前一年度又快轉了11秒，因此建議在為孩子規劃保單時，別忘了將癌症風險一併考量進去。

「尤其要趁孩子年紀還小時的便宜保費，多買幾個單位，保費相對便宜許多。」小花平台保險顧問建議，為孩子投保癌症險，可以把主要的著眼點放在初次罹癌的保障規劃，以「一次給付型」癌症險來說，只要確診為初次罹癌，即可一次整筆領回理賠金彈性運用，另外還有「多項給付型」癌症險，其理賠金可以作為罹癌後「長期抗戰」所需的生活及醫療費用支出。