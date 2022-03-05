省錢學問大 網友最推這六大省錢撇步！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來「省錢」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大省錢撇步網路聲量排行。

近年來通貨膨漲帶來的壓力讓民眾叫苦連天，許多人抱怨除了薪水以外萬物皆漲，過年收到的紅包錢更是很快就不見蹤影，不知不覺就都花光了。為養成良好的儲蓄習慣，首先就須從日常生活中做起，而網友們在網路上也互相分享不少省錢撇步，就讓我們一起來看看吧！

特價活動不容錯過 這些習慣讓你更快省到第一桶金

網友熱議6大省錢撇步，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友們熱議的省錢方法，可發現「折扣與促銷」相關討論最受關注，網友稱各大賣場與商店的特價活動是不可錯過的黃金機會，說道「看到有特價的東西可以先買回去放著」、「錯過了就沒有了」等，表示除了可以用最低價購入所需商品，有時候附送的活動贈品也能幫補日用品消耗，減少開銷。

另外網友也建議省錢可從「交通費」和「伙食費」等日常開銷著手，每天所累積下來的通勤費與餐費將會成為一筆不容小覷的支出。如在交通費方面可以多依賴大眾交通工具，根據自身需求購買「定期票」和善用「轉乘優惠」等，會比自己開車更便宜，長久來算可以省下一筆可觀的金額；除此之外也有網友在討論區請益「省餐費的秘訣」，引發網友熱烈討論，其中就有人分享「打折的即期食品」是外食族省餐費的方法之一，說到「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」、「為了省錢有時候還會特地跑好幾家」等。

另一方面不同銀行信用卡與行動支付的「累積消費回贈」也引來不少網友關注，並在討論區分享不同店家的刷卡優惠與點數回贈懶人包等，提醒大家在不同店家怎麼付款最划算。而網友也認為「設定存款目標」和「記帳」等習慣能有效幫助省錢，讓自己訂下明確的存款目標，更了解自己的錢到底都花在什麼地方等，說到「我都長期記帳，看出自己的消費習慣才能調整」、「當了好幾個月的月光族之後，不想記帳也得記」。

省錢雖然並不能一夜致富，但適當的控制開銷不但有助於養成良好儲蓄習慣，也可以把存下來的作投資用途，創造更多價值，因此不妨參考網友提供的省錢撇步，為自己做好理財規劃。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》