理財專家：現代人養老要「防兒」 避免自己淪為下流老人

台灣人愛買保險榜上有名，根據保發中心統計，去（109）年平均每位國人擁有的人身保險保單高達9.7張，包括：2.56張壽險和年金險、2.7張傷害險及4.4張健康險；9.7張，是不是有點讓人瞠目結舌？近來國人保險意識更進一步抬頭，有關風險控管和財務規劃觀念已普遍存在民眾心中，不僅幫自己買，也幫家人與孩子買；記得小編的一位同事曾說：「在孩子成年前會為他們規劃好應有的保險保障，並不打算多留金錢給他們……」，其實恰恰印證了現代理財觀點，國內有理財專家就指出，在贊助孩子前，一定要先為自己留下足夠的老本，「養兒」也要懂得「防兒」，才不致淪為悲慘的「下流老人」！

隨著時代的變化，國人保險理財新觀念正在崛起，除了要防止自己淪為「下流老人」外，另有研究指出，超過半數以上民眾希望自己的另一半有保險，顯見絕大多數人憂心風險衝擊到經濟層面，甚至拖累家人與生活品質。有關這些保險理財新觀念，或許你也不感到陌生，以下跟著小花平台一起了解。

首先，說到「下流老人」，可說是近年來引爆日本社會話題的一新焦點，所謂的「下流」，指的是在社會底層過著中下階層生活的人，過往我們談到「下流老人」相關議題，直接被聯想到的印象通常是老年貧困、孤單無依、靠領政府津貼過活的老年人；不過，現有理財專家提出從另一個角度思考：「過往是『養兒防老』，如今卻必須要『養老防兒』，否則一不小心可能淪為『下流老人』！」

這是什麼意思呢？一言以蔽之，當孩子需要金錢時，父母想要幫忙的心情也無可厚非，但還是應該先評估自身的能力「老本夠不夠用？」，再決定要提供孩子多少資助。」

至於如何判斷自己的老本夠不夠用？舉例來說，假設預計60歲退休，每個月節省一點平均月開銷3萬元、充裕一點5萬元，一年下來最少要支出36萬元、最多要支出60萬元；再考量現代人壽命愈來愈長，如果計算到90歲之間還有30年，這樣總計需要準備的退休金為1,080萬元至1,800萬元，同時為因應通貨膨脹等現實問題，加上老後醫療開銷可能暴增，建議實際上準備的退休金應該比上述的數字要再高一些，「錢到用時方恨少，別再後悔沒有多存一點錢了。」

該理財專家最後並提醒，50歲是人生一個重要的關卡，此時需思考如何避免落入「老、病、窮」的困境，千萬別為了孩子「鞠躬盡瘁」，更不要因此「死而後已」，讓自己淪為又老、又窮、又孤獨的「下流老人」，那絕對是人生最悲慘的下場，「一定要趁著自己意識還清楚、可以獨立行事時，及早做好財務規劃，謹慎使用每一分錢，花在你認為值得的地方！」

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反思人生3大慘事：你買的保險保障足夠嗎？

其次，再說到正在悄然崛起的國人保險理財新觀念，超過半數以上民眾希望自己的另一半有保險，顯見絕大多數人相當憂心風險衝擊到經濟層面，甚至拖累家人與生活品質。

對此，小花平台保險顧問予以正面回應，直指沒有人知道明天或是意外哪一個先來？如果意外或是疾病毫無預警地突然來到，輕則增加額外開銷、重則影響收入和生活品質；而一般人最在意的風險不外乎3種：一是「走得太早」，讓家人一夕頓失支柱，這是家人受苦了；二是「活得太老」，面對病痛折磨，這是自己受苦了；三是「想走，走不掉」，徒增家庭經濟負擔，這是自己與家人一起受苦了。

小花平台保險顧問建議，人生或多或少總會面臨不可預知的風險，因此要懂得善用保險功能與價值、提前轉嫁風險，趁著自己還年輕時，為不可知的未來預做準備，預約一個無憂的老後；舉例來說，對於一個剛出社會的年輕人而言，其所需要的保險規劃，絕對與已成家的夫妻檔或是屆齡退休的銀髮族不盡相同，隨著人生不同階段，保險規劃的重心也跟著不同，最好定期檢視自己的保單，才能適時補齊保障缺口。

最後也是最重要的是，確實落實定期保單健診，以有效降低風險可能帶來的損失。

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