快訊

打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毛小孩爸媽必看！精選2022寵物險各家方案

聯合新聞網 / 好險有小琪
寵物不像人主人有健保，看病花費很大，讓愈來愈多飼主更加重視寵物險。報系資料照
寵物不像人主人有健保，看病花費很大，讓愈來愈多飼主更加重視寵物險。報系資料照

你養毛小孩嗎？那你不孤單，農委會統計去年約每2.4分鐘就有一個家庭迎來一隻毛孩，比迎接一位新生兒的速度還快。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，2021年毛孩數量約295.8萬隻，產業市值高達511億台幣。

飼養毛孩難免有傷病，小孩生病有健保，毛孩可沒有。統計指出若毛孩以平均10年壽命來算，不含醫療費光是日常生活花費只少60萬起跳。寵物看病掛號費動輒數百上千，輸血或手術住院等需花費上萬元，若是罹患重大疾病如的腎病、乳腺癌、心臟病或淋巴癌等，平均醫療費用超過3萬元，無非是飼主的一大負擔。

寵物保險因此獲得許多飼主青睞，但商品百百種，選寵物險到底有什麼眉角呢？

寵物險眉角

投保寵物險前，有幾個名詞可以先理解，才不會被搞得霧煞煞。

1.自負額

「自負額」是指在保險期間內，發生承保範圍內的損失時，被保險人必須自行負擔一部份金額，其餘部分才由保險公司支付。

換句話說，自負額20%的寵物險，假設寵物門診費花1000元，飼主得自己負擔200元，剩下的800元才由保險公司支付。因此「無自負額」會是挑選寵物險的一大重點。

2.理賠次數限制幾次？一定都會賠最高額度嗎？

多半寵物險都有限定一年內理賠次數，投保時要多注意。

且寵物險絕大多數的理賠都是「實支實付」，也就是花費多少保險就理賠多少，但有一定上限且限定額度，如商品介紹「手術費用每次最高45000」就是45000內實支實付的意思。

3.初次投保年齡限制、續保年齡限制

投保時要注意有沒有寵物年齡限制，通常貓狗不一樣，例如「投保年齡限定8週至10歲，續保可至15歲」的意思，是毛孩第一次投保時須滿8週，且小於10歲，投保後可以續保到15歲，16歲後就不能投保。投保寵物險時也要特別注意自己寵物的年紀是否合規定。

4.除外項目

投保保險一定要看清楚「條款」，條款內的除外事項或是不保項目都是不會理賠的。例如有的條款規定「故意致被保寵物受傷或生病」是不賠的，或是寵物在國外所發生之事故等等都可能不賠，以各家寵物險條款為準。

5.費率

有的保險公司不分年齡和品種都是統一費率，例如富邦產物的「毛起來愛」，有的依照不同年齡、貓咪或狗狗有不同費率，通常狗狗比貓咪貴，如華南產物的「寵寶保」、新光產物的寵物險都是。

6.寵物侵權責任

侵權責任是指投保的寵物致第三人（不包含主人）身體損傷、死亡或財物損失，對方向飼主求償時可以啟動。

例如小王（被保險人）的狗狗大寶（被保寵物）突然情緒失控，咬傷鄰居小蓮，小蓮向小王求償醫藥費1萬元，這是就可以啟用保單中的「寵物侵權責任」條款，1萬塊若在限額內就由保險公司負擔。

寵物商機大，民眾對毛小孩寵愛有加，天冷還要穿衣服禦寒。記者胡經周攝影／報系資料照
寵物商機大，民眾對毛小孩寵愛有加，天冷還要穿衣服禦寒。記者胡經周攝影／報系資料照

投保寵物險準備資料

投保寵物險需有要保人及被保險人，通常都是飼主本人。

必須先知道被保寵物的生日、準備寵物清晰的近3個月正面照，以及寵物身分證明（例如：晶片序號、體檢證明、注射疫苗證明等），最多人使用晶片序號。

理賠必備資料

1.、寵物死亡

需準備理賠申請書、寵物死亡註銷登記之證明、公營單位或合格登記之業者所開的支出明細表或收據正本、被保險人之身分證明等，以各家保險公司規定為準。

2.、寵物經獸醫院評估須緊急進行手術治療

需準備理賠申請書、登記合格的獸醫院所開的診斷證明及醫療費用單據、被保險人暨被保險寵物之身分證明等，以各家理賠申請文件為準。

精選寵物險方案比較

製表/好險有小琪
製表/好險有小琪

製表/好險有小琪
製表/好險有小琪

製表/好險有小琪
製表/好險有小琪

製表/好險有小琪
製表/好險有小琪

製表/好險有小琪
製表/好險有小琪

寵物 保險 毛小孩

相關新聞

毛小孩爸媽必看！精選2022寵物險各家方案

你養毛小孩嗎？那你不孤單，農委會統計去年約每2.4分鐘就有一個家庭迎來一隻毛孩，比迎接一位新生兒的速度還快。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，2021年毛孩數量約295.8萬隻，產業市值高達511億台幣。

理財專家：現代人養老要「防兒」 避免自己淪為下流老人

國內有理財專家就指出，在贊助孩子前，一定要先為自己留下足夠的老本，「養兒」也要懂得「防兒」，才不致淪為悲慘的「下流老人」！

經濟實驗室／一張小頭貼炒到天價 是投資商機還是韭菜刀？

NFT（非同質化代幣，Non-fungible tokens）狂潮鋪天蓋地而來，這個在網路上可隨意複製、轉傳的東西，竟讓全球市場為之瘋狂，讓人好奇的是，一張小小的頭貼，為何會創造出龐大的交易量與資金。NFT背後究竟是投資商機，還是是一把鋒利的韭菜刀？

經濟實驗室／發行NFT穩賺不賠？手把手教你怎麼鑄造虛擬資產

在知名歌手周杰倫所加持的「Phanta Bear」NFT（非同質化代幣，Non-fungible tokens），創全球交易量之冠後，2022年以來，NFT熱潮持續發威，坊間也流傳愈來愈多一夕致富的故事。

經濟實驗室／NFT商品隨便買隨便賺？6000元本金實測1個月的結果是...

近來NFT（非同質化代幣，Non-fungible tokens）大夯，不少藝術家、明星、知名品牌與遊戲商都競相發行NFT商品。一個小小的數據頭像，甚至還能賣出超過上億美元，到底NFT市場是否真的有行有市？隨便買，就可以隨便賺？

烏俄擂戰鼓 平衡策略三優勢正向以對

烏俄燃戰火，市場不安氣氛沉重，加以先前美國聯準會升息以紓解通膨壓力的決策已是勢在必行，富蘭克林投顧認為，現階段投資組合應朝中性配置靠攏，利於應對美國經濟與政策逐步正常化過程中伴隨而來的變數與地緣政治所帶來的不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。